<p>Pozitivna sam na korona virus, ali nemam nikakve simptome. Nisam se zarazila na ljetovanju u Dalmaciji, već vjerojatno od bliske osobe kad sam se vratila u Zagreb, napisala je u petak popodne na svojem Instagram profilu <strong>Severina Kojić </strong>(48) i šokirala javnost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Seve pozitivna na korona virus</strong></p><p>A i vjerojatno dio kolegica. Jer Seve se ovog ljeta, iako je pozivala na to, nije pretjerano pridržavala epidemioloških mjera.</p><p>- Najopuštenije ljeto ikad - napisala je na svojim društvenim mrežama Sevkina kolegica, pjevačica <strong>Maja Šuput</strong> (40) 8. kolovoza i opisu priložila fotku na kojoj pozira sa Sevkom, bivšom manekenkom <strong>Ivom Radić </strong>(43) i poduzetnicom <strong>Anitom Tuček</strong>.</p><p>Pokušali smo prvo stupiti u kontaktom s Majom, koja je fotografiju i objavila, no do zaključenja broja na naše pozive nije odgovarala. Otkad je otišla s Korčule, na kojoj se družila sa splitskom pjevačicom, njezin je Instagram bio prazan. Inače je tu nekoliko privatnih ‘storyja’ i fotki preko dana, ali onda su vladale reklame za njezin brend Majushka. No u subotu se Maja napokon oglasila. Objavila je nekoliko Instagram 'storyja'. Pjevačica je 'skoknula' do Istre gdje uživa brčkajući se u bazenu. Pokazala je i luksuznu vilu gdje je odsjela. </p><p>Na telefon do zaključenja broja nije bilo moguće dobiti ni Ivu Radić, kao ni Anitu Tuček. Kao da je dijelom estrade zavladao nekakav zavjet šutnje.</p><p>- Nakon kontakta s epidemiologom poduzela sam sve mjere te predala sina ocu djeteta dva dana prije određenog termina, da samoizolaciju provede s njim, bez obzira na njegov negativan test - dodala je Severina u svojoj objavi na Facebooku.</p><p>A Sevka ovog ljeta nije baš pretjerano nastupala, ali ako je suditi prema njezinu Instagram profilu, dobro se zabavljala s prijateljicama po Jadranu. Početkom kolovoza Sevka je u društvu <strong>Ive Radić</strong> i nećakinje <strong>Mije Popović</strong> partijala u Bolu na Braču usred dana. Plesala je na stolu dok je u ruci balansirala čašu pića.</p><p>Supruga <strong>Igora Kojića</strong> (33) nije vidjela od sredine travnja. Pjevačica je čestitala rođendan Igoru na društvenoj mreži, no bračni par i dalje je razdvojen. Nešto prije nego što će Severina u petak objaviti naciji kako je pozitivna na korona virus, njezin je suprug Igor na Instagramu objavio fotku psića. Zadnju fotku s mora, prije objave da je pozitivna, pjevačica je stavila prije četiri dana. Tad je pozirala na ljuljačci u jednom kafiću na Korčuli...</p>