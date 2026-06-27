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Nakon 'Srce Vatreno 2' Nered predstavlja novu generaciju! Stiže HALE i 'Luka Modrić'

Piše 24sata,
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Nakon 'Srce Vatreno 2' Nered predstavlja novu generaciju! Stiže HALE i 'Luka Modrić'
Foto: PROMO

Dok "Srce Vatreno 2" nastavlja tradiciju velikih stadionskih refrena i zajedničkog pjevanja, HALE kroz pjesmu "Luka Modrić" donosi moderniji pristup inspiriran aktualnim glazbenim trendovima

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Prije dvadeset godina Marko Lasić Nered zajedno sa Zaprešić Boysima napisao je "Srce Vatreno", pjesmu koja je obilježila jednu navijačku generaciju i postala nezaobilazan dio hrvatskih tribina. Ovog ljeta objavljen je njezin nastavak – "Srce Vatreno 2", kojim su ponovno probudili emocije navijača diljem Hrvatske.

No, Nered ovoga puta želi napraviti još jedan korak.

Umjesto da prostor zadrži samo za svoju generaciju, odlučio je predstaviti mladog izvođača HALE-a, koji donosi potpuno drugačiji pogled na navijačku glazbu. Njegova nova pjesma "Luka Modrić" nastala je iz perspektive generacije koja je odrasla uz streaming, TikTok i društvene mreže, ali jednako snažno živi hrvatski nogomet.

- Kad smo radili 'Srce Vatreno', nije postojao TikTok, Spotify ni društvene mreže. Danas klinci glazbu stvaraju i slušaju potpuno drugačije. Upravo zato mi je bilo zanimljivo dati priliku nekome tko predstavlja taj novi zvuk. Ne želim da navijačka glazba ostane zarobljena u prošlosti. Vrijeme je da dobije novu generaciju autora i izvođača - kaže Nered.

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Dok "Srce Vatreno 2" nastavlja tradiciju velikih stadionskih refrena i zajedničkog pjevanja, HALE kroz pjesmu "Luka Modrić" donosi moderniji pristup inspiriran aktualnim glazbenim trendovima koje sluša mlađa publika. Ne radi se o natjecanju između stare i nove škole, već o susretu dviju generacija koje na različit način pokazuju istu emociju – ljubav prema hrvatskoj reprezentaciji.

- Svi smo mi nekada bili nova generacija. Danas je red na njima. Ako želimo da hrvatska glazba živi i za deset ili dvadeset godina, moramo mladima dati prostor. Oni ne trebaju zvučati kao mi, nego kao oni sami - dodaje Nered.

Upravo zato pozivaju publiku da posluša obje pjesme i sama odluči.

Je li vam bliži bezvremenski navijački zvuk "Srca Vatrenog 2" ili moderna energija pjesme "Luka Modrić" mladog HALE-a?

Ili je odgovor možda jednostavan – hrvatska navijačka scena ima mjesta za oba zvuka.

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