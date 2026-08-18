Nakon što je njegove koncerte odbio dio Europe, Kanye West nastupa u Rusiji. Evo i gdje

Američki reper Kanye West (49), ove bi jeseni trebao nastupiti u Rusiji, nakon što su mu ove godine otkazani ili blokirani nastupi u nekoliko europskih zemalja. Koncerti su zakazani za 10. i 11. listopada na Gazprom Areni u Sankt-Peterburgu.

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Cijene ulaznica kreću se od 9000 do čak 160.000 rubalja, odnosno oko 100 do 1700 eura. Najjeftinije ulaznice rasprodane su, prema ruskim medijima, u svega sat vremena. Za parter treba izdvojiti 25.000 rubalja (oko 254 eura), dok VIP lože stoje 160.000 rubalja (oko 1627 eura).

Reper, poznat i kao Ye će tako prvi put nastupiti u Rusiji. O njegovu koncertu u toj zemlji govorilo se još 2024. godine, kada je stigao u Moskvu na rođendan dizajnera Goše Rubčinskog. Tada je, međutim, bio u privatnom posjetu, a najavljeni koncert u Lužnjikiju nikada nije održan. Ovaj put koncert je potvrdio i organizator Say Agency, a nastupi su se pojavili i na službenom rasporedu Ye Live Concert Toura. Producent Joseph Karre također je potvrdio da reper dolazi u Rusiju.

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U Europi je situacija bila potpuno drugačija. Kanyeu su ove godine otkazani nastupi u Poljskoj, Švicarskoj i Italiji, dok je koncert u Marseilleu u Francuskoj odgođen. Velika Britanija mu je pak zabranila ulazak u zemlju, zbog čega je otkazan njegov nastup na londonskom Wireless Festivalu.

Razlozi su povezani s njegovim ranijim antisemitskim izjavama i korištenjem nacističke simbolike.

Njegov dolazak u Rusiju već je izazvao burne reakcije. Ruski zastupnik Nikolay Novichkov poručio je da bi reper trebao podržati Rusiju u ratu protiv Ukrajine, dok su pravoslavni aktivisti najavili da će proučiti njegov repertoar prije koncerata. Još oštriji bio je aktivist Vitaly Borodin, koji je koncerte nazvao "nemoralnima" i "pljuvanjem u društvo" te najavio zahtjev za njihovim otkazivanjem.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

S druge strane, zastupnik Vitaly Milonov predložio je da reper nauči nekoliko pjesama ruskog šansona i izvede ih na koncertu. Organizatori su poručili da će sve biti "u skladu sa zakonima Ruske Federacije". West je trenutno na svjetskoj turneji kojom promovira album "Bully", a nakon nastupa u SAD-u i nekoliko drugih zemalja sada se priprema za svoj prvi koncert u Rusiji.