Nakon što se srušila na bini, pjevačica (24) rastužila fanove: 'Nažalost, moram sve otkazati'

Pjevačica Lola Young (24) u subotu se onesvijestila tijekom svog nastupa na festivalu All Things Go Music u Forest Hillu. Britanska glazbenica, najpoznatija po hitu 'Messy', srušila se dok je pjevala pjesmu 'Conceited'.

- Neko vrijeme me neće biti. Bolno mi je reći da moram otkazati sve u doglednoj budućnosti - napisala je.

- Boli me više nego što mislite. Naravno, novac će vam biti vraćen. Nadam se kako ćete mi jednom dati drugu priliku nakon što provedem vrijeme da radim na sebi i vratim se jača - dodala je.

U komentarima na Instagramu javili su joj se mnogi pratitelji i kolege.

- Šaljem ti puno podrške i svjetla. Jako hrabro od tebe. Nikada nema žurbe, postoji samo potreba da budeš tu za sebe - poručila joj je glumica Lily Collins.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Inače, ovo nije prvi put da se mlada pjevačica suočava sa zdravstvenim problemima. Dok je nastupala na Coachelli, iznenada joj je pozlilo i gušila se. I prije tog incidenta je imala napadaje anksioznosti tijekom nastupa.