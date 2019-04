Nakon tračeva da ljubi srpskog modela: Rebić 'otpratio' Sofiju

Nakon što se regijom proširila vijest da Ante Rebić (25) ljubuje sa srpskom manekenkom Sofijom Milošević (29), pratitelji su željno iščekivali njegov komentar na društvenim mrežama. Ipak, komentar na vezu je izostao, a Rebić je na Instagram postavio story na kojem pije kavu.

- Macchiato more than you - napisao je Rebić na profilu na kojem inače objavljuje samo fotografije s treninga, utakmica i druženja sa suigračima.

Foto: Instagram

Rebićeva majka je tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji izjavila da njezin sin nema curu pa su Rebića obožavateljice 'zatrpale' ponudama za brak.

Srpska manekenka Sofija jedan je od najpopularnijih balkanskih modela, samo na Instagram profilu prati je više od 300.000 obožavatelja. Zbog posla i brojnih revija živi na relaciji New York - Beograd, a osvojila je i brojna srca poznatih sportaša.

Foto: Instagram

- Evo, već sam sedam mjeseci sama, tako da, treba mi ljubavi - rekla je atraktivna manekenka za Blic i dodala kako njezin muškarac mora biti iskren, ali i pažljiv.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203718 / specijal o sofiji milišević, ljubavnici duška tošića, i aferi vranješ-karleuša-tošić]

Nakon medijskih napisa o njihovoj vezi, Rebić i Milošević otpratili su jedno drugo s društvenih mreža.

Foto: Privatni albumI

