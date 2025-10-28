Nakon zabrane prilaska: Na Maldivima se vjenčali Ana Nikolić i Goran Ratković Rale

Pjevačica Ana Nikolić i producent Goran Ratković Rale ovih su se dana izrekli sudbonosno da i to na jednoj od najljepših pješčanih plaža Maldiva, javlja Kurir.

Prema riječima izvora bliskog paru, njihovo putovanje na Maldive prvotno je bilo planirano još krajem kolovoza, no tada do njega nije došlo jer je Ana prijavila Raleta za fizičko nasilje, zbog čega mu je bila izrečena policijska zabrana prilaska.

Ipak, par se očito pomirio, a na Maldivima su odsjeli u jednom od najluksuznijih hotela. Rale je sa sobom donio i prsten kako bi je i službeno zaprosio, što je ona odmah prihvatila. Posljednjih dana su se dobro slagali, a onda je jedno jutro tražila od Ratkovića da se vjenčaju - rekao je izvor za Kurir.

- Rale je odmah od zaposlenih u resortu dobio sve informacije, pa i to da su vjenčanja na Maldivima ceremonijalna i simbolična, ne i pravno obavezujuća, tj. da bi brak bio zakonski priznat, moraju se vjenčati i u Srbiji. Resort im je odmah sve organizirao po hitnom postupku, pa su oni već istu večer rekli "da" na plaži prilikom zalaska sunca. Bilo je vrlo emotivno - ispričao je izvor.

Podsjetimo, Ana Nikolić je kolovozu prijavila svog partnera za nasilje, nakon čega su oboje završili u policiji na saslušanju.

Na snimci koju je pjevačica tada objavila na društvenim mrežama vide se ožiljci, a podijelila je i neke trenutke svađe s Raletom u njegovom stanu.

Pjevačica se ubrzo ponovno oglasila, rekavši kako više nikad, niti mrtva, neće ući u tu kuću.

- Ja da idem u tu kuću, više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana tada.

Rale je kasnije rekao kako je bilo nasilja, ali da je ono bilo obostrano.

- Na neki način jeste istina da je došlo do nasilja, ali ja više ne znam tko je tu nasilnik, a tko trpi nasilje. To je obostrano, neka veza koja je apsolutno toksična, mi ne možemo da sastavimo tri dana da budemo okej. Jednom smo samo sastavili tjedan dana i to je bio maksimum - rekao je Rale.