Country zvijezda je prije nekoliko mjeseci zbog zdravlja morala otkazati rezidenciju u Las Vegasu, čime je zabrinula obožavatelje. Jučer je na Instagramu objavila veliki projekt za koji kaže da je 'ostvarenje sna'
Nakon zdravstvenih problema Dolly Parton fanove iznenadila novim poslovnim projektom
Legendarna country pjevačica najavila je na svom Instagramu da njezin mjuzikl 'Dolly: A True Original Musical' stiže na Broadway, nakon što je ranije podijelila loše vijesti o svom zdravstvenom stanju.
- Ovo nije priča o blještavilu i sjaju koji se vide izvana. Ovo je priča o tome odakle doista dolazim, što sam proživjela, što sam izgubila, koga sam voljela i kako sam pronašla svoj put - kazala je Dolly Parton (80) u videu objavljenom na Instagramu. Mjuzikl priča njenu životnu priču njezinim vlastitim riječima i kroz glazbu koja ju je, kako kaže, pratila na svakom koraku njenog puta. Osim hitova koje publika već poznaje i voli, Dolly za mjuzikl priprema i nove pjesme.
- Ovo je zaista ostvarenje sna. Jedva čekam to podijeliti sa svima vama - kazala je pjevačica.
Dugo iščekivani mjuzikl, koji režira dobitnik nagrade Tony, Bartlett Sher, počet će se prikazivati u New Yorku kroz pretpremijerne izvedbe u prosincu, dok je službena premijera zakazana za 19. siječnja 2027., na pjevačičin rođendan.
Prema službenoj stranici mjuzikla, predstava će uključivati neke od najvećih hitova Dolly Parton, među kojima su Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5 i Coat of Many Colors.
Mjuzikl je svoju prvu izvedbu imao prošle godine u Nashvilleu, a od tada je doživio niz izmjena i dorada.
Odlazak na Broadway dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Dolly otkazala svoju koncertnu rezidenciju u Las Vegasu zbog zdravstvenih problema. Tada je rekla kako dobro reagira na lijekove, no da će joj trebati neko vrijeme da se vrati na pozornicu. O svom zdravlju prvi je put progovorila u rujnu prošle godine kada je zbog bubrežnih kamenaca bila prisiljena otkazati nastup u Dollywoodu. Samo nekoliko mjeseci ranije, u ožujku, preminuo je njen suprug Carl Dean s kojim je provela gotovo 60 godina te se pjevačica i tada povukla iz glazbe kako bi ga oplakala, piše Page Six.
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