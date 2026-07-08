Nakon zdravstvenih problema Dolly Parton fanove iznenadila novim poslovnim projektom

Legendarna country pjevačica najavila je na svom Instagramu da njezin mjuzikl 'Dolly: A True Original Musical' stiže na Broadway, nakon što je ranije podijelila loše vijesti o svom zdravstvenom stanju.

- Ovo nije priča o blještavilu i sjaju koji se vide izvana. Ovo je priča o tome odakle doista dolazim, što sam proživjela, što sam izgubila, koga sam voljela i kako sam pronašla svoj put - kazala je Dolly Parton (80) u videu objavljenom na Instagramu. Mjuzikl priča njenu životnu priču njezinim vlastitim riječima i kroz glazbu koja ju je, kako kaže, pratila na svakom koraku njenog puta. Osim hitova koje publika već poznaje i voli, Dolly za mjuzikl priprema i nove pjesme.

- Ovo je zaista ostvarenje sna. Jedva čekam to podijeliti sa svima vama - kazala je pjevačica.

Dugo iščekivani mjuzikl, koji režira dobitnik nagrade Tony, Bartlett Sher, počet će se prikazivati u New Yorku kroz pretpremijerne izvedbe u prosincu, dok je službena premijera zakazana za 19. siječnja 2027., na pjevačičin rođendan.

Prema službenoj stranici mjuzikla, predstava će uključivati neke od najvećih hitova Dolly Parton, među kojima su Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5 i Coat of Many Colors.

Mjuzikl je svoju prvu izvedbu imao prošle godine u Nashvilleu, a od tada je doživio niz izmjena i dorada.

Odlazak na Broadway dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Dolly otkazala svoju koncertnu rezidenciju u Las Vegasu zbog zdravstvenih problema. Tada je rekla kako dobro reagira na lijekove, no da će joj trebati neko vrijeme da se vrati na pozornicu. O svom zdravlju prvi je put progovorila u rujnu prošle godine kada je zbog bubrežnih kamenaca bila prisiljena otkazati nastup u Dollywoodu. Samo nekoliko mjeseci ranije, u ožujku, preminuo je njen suprug Carl Dean s kojim je provela gotovo 60 godina te se pjevačica i tada povukla iz glazbe kako bi ga oplakala, piše Page Six.

