Naljutila fotkom: 'Koga briga za teniski teren? Ljudi umiru'

Prva dama SAD-a Melania Trump (49) na svom je Twitter profilu objavila fotografije izgradnje teniskog terena Bijele kuće. Na jednoj od njih je odjenula radničku zaštitnu kacigu i zajedno s arhitektima i graditeljima proučava nacrt projekta.

I am excited to share the progress of the Tennis Pavillion at @WhiteHouse . Thank you to the talented team for their hard work and dedication. pic.twitter.com/Wzown2ho26

Njezina objava nije se svidjela njezinim Twitter pratiteljima, koji se nisu ustručavali komentirati.

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

'Ljudi svakodnevno umiru, pandemija se šiti svijetom, a nas bi trebalo biti briga za jedan teniski teren?' Nevjerojatno, 'Bijela kuća je brže izgradila Melanijin teniski teren nego što je testirala ljude na korona virus', 'Ovu objavu je neobično vidjeti za vrijeme epidemije. Vidim da pratite što se događa s živim ljudima' - neki su od komentara.

Melania napadačima nije ostala dužna pa im je dva dana kasnije uzvratila novim tweetom.

I encourage everyone who chooses to be negative & question my work at the @WhiteHouse to take time and contribute something good & productive in their own communities. #BeBest https://t.co/03sx0rq2Nx