Nandi iz 'Savršenog' prošetala u uskoj haljini bez grudnjaka

Godina u kojoj sam riješila da sve što me ne čini sretnom, 'bogatijom' materijalno ili duhom puštam... Nek ide, nek ode! Zatvaram vrata za sve što me troši, napisala je to bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Nandi Uzelac (30). Trenutačno je u Dubrovniku, a idilične prizore s odmora dijeli sa svojim pratiteljima.

Prošetala je obalom u uskoj smeđoj haljini s dubokim dekolteom te zelenim sandalama. Kosu je lagano raspustila, a kako bi se zaštitila od sunca, stavila je sunčane naočale. U prvom planu bile su njezine bujne grudi, a nazirale su se i bradavice kroz haljinu jer, kako se čini, nije nosila grudnjak.

Sudeći po komentarima, oduševila je pratitelje.

- Melem za oči - napisao je jedan od pratitelja.

- Očaravajuća - dodao je drugi.

Pokušala je osvojiti srce Gorana Jureneca (42) u prvoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Nisu završili zajedno, a nakon showa ostala je u medijima.

- Prije tri godine sam preselila u Zagreb radi boljih mogućnosti zaposlenja. Prvo sam se bila zaposlila u marketingu, a igrom slučaja sam došla i u kontakt s produkcijom Sportske TV. Svidjela im se moja dikcija i boja glasa, i kroz par mjeseci sam dobila svoj vlastiti kulinarski prilog u emisiji 'Fitness plus' - ispričala je Nandi u ožujku.

Što se tiče realityja, rekla je kako ne planira za sada ići u neki reality show te da ju prate samo lijepe uspomene iz 'Gospodina savršenog', ali otkrila je kako je uzbuđena zbog nove poslovne prilike, a to je vijest da je postala vanjska suradnica HRT-a.

- To mi je jako drago, ulažem maksimalan trud. Prolazimo kroz razne govorne vježbe, korigiramo moj naglasak. Za sada još nisam radijska voditeljica, ali uskoro ću i biti dok ne izbrusimo ovaj moj glas - nasmijala se i kazala kako joj je u karijeri pomogao i njezin 'ugodan izgled'.

