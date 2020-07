Nandi se pohvalila dekolteom: Koji promašaj u odabiru badića

<p><strong>Nandi Uzelac</strong> (30) bivša je natjecateljica reality showa 'Gospodin Savršeni' koja se u prvoj sezoni emisije borila za srce <strong>Gorana Jureneca </strong>(39). Nakon showa se posvetila sebi, a sada ponosno pokazuje svoje obline na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nandi razmišlja o ulasku u 'Brak na prvu'</strong></p><p>Nandi zna uživati u ljetnim radostima pa je tako sve one koji je prate počastila novom fotografijom. Pozirala je na brodu uz prekrasan krajolik, ali njezin raskošan dekolte ipak je prva stvar koju je većina uočila. </p><p>Odmara se na otoku Šolti, a pratitelji su je zbog te fotografije usporedili s pjevačicom Nives Celzijus (). Pohvalili su je da je savršena i prirodna, što im je jako bitno, ali našla se i jedna pratiteljica koja je rekla kako je Nandi mogla pametnije odabrati badić, aludirajući na to da su joj gotovo ispale grudi.</p><p>- Koji promašaj u odabiru kupaćeg... šteta - napisali su joj. </p><p>Dok je bila u izolaciji, Nandi je brinula o svom izgledu. Na društvenim je mrežama poručila kako se i tada šminkala, a posvetila se i motiviranju drugih.</p><p>- Moj je moto uvijek 'zašto od nečeg ne napraviti nešto?!' Tako, kad je krenula lavina komentara kako me žele ponovno gledati i slušati, da imam jako dobru retoriku i konstrukciju rečenica, smirujuću boju glasa, jednostavan je izbor bio ponuditi mojim pratiteljima vlastiti YouTube kanal. Za njih sam Oprah koju su željeli vidjeti u nekom talk showu - rekla je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3846116/nandi-pokazala-svu-svoju-raskos-u-crnom-bikiniju-prekrasna-si-morska-sirena/" target="_blank">RTL </a>jednom prilikom. </p><p>Kaže kako je prije nekoliko mjeseci posložila 'kockice u glavi' i shvatila koliko su joj bitni bliski ljudi. </p><p>- Kad te zovu i pitaju kako si, jesi dobro, brinemo jedni o drugima. Svi možemo imati površne razgovore i takve odnose, ali to nije poanta. Zar ne? Stoga stvarno zastanem i kažem sebi samoj: 'Budi zahvalna na svemu! Na ljudima na koje se možeš osloniti. Na zdravlju'. Znam da puno toga za mene nije i neće biti isto. Čovjek uči dok je živ. Povukla sam si granicu dokud sebe davati i zašto, što cijeniti, čemu težiti - zaključila je Nandi.</p>