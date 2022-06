Nandi Uzelac: 'Dalmatinski geni i modni izričaj napravili su od mene hrvatsku Avu Gardner'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Nandi Uzelac (30) uz posao na radiju, radi i u marketingu, a radni dan joj nekad traje i duže od 10 sati. Atraktivna Splićanka otkrila nam je kako sve stiže uz dva posla i sve obaveze te gdje sve planira ovo ljeto odmarati.

Trenutno je zbog posla i obaveza u Zagrebu, a otkrila nam je kako se najviše ponosi što je postala dio HRT-a te je možemo slušati u radijskom programu nacionalne dalekovidnice.

- Još uvijek se privikavam na činjenicu da sam dio Hrvatske Radiotelevizije. I dalje radim u marketingu, što znači da i dalje radim dva posla paralelno i na blagom sam izmaku snaga. Ali volim dinamiku i tempo. Sve što radim je izazovno i treba to izdržati - kaže nam Nandi.

Dobar izazov u poslu voli, ali ono što ju usrećuje je to što su kolege i nadređeni i više nego zadovoljni njezinim radom na HRT-u.

- Što se tiče mog posla, osjeti se znatan napredak, ne samo u boji glasa i dikciji, već slušatelji osjećaju izgovor, kao i sitne tehničke detalje. Trudim se i učim, a promjene su vidljive. Šef Turki koji godinama slovi za ponajboljeg radijskog voditelja cijeni moj napredak, a meni je to iznimno bitno. Zbog toga mogu reći da sam se jako dobro snašla u ovoj ulozi. Početak je bio najteži do sad, kao i svaki, ali već sam se dobro uhodala - ispričala je.

Slobodnog vremena ima jako malo jer ne radi klasičnu smjenu od osam sati dnevno.

- Na tjednoj bazi radim otprilike 2 do 3 radijska priloga. Za svaki morate doći pripremljeni. Do sada sam napravila priloge s ravnateljem Zoo Zagreba, ravnateljem Arheološkog muzeja i Kazališta Kerempuh, a radila sam i neke priloge o popularnim festivalima koji se odvijaju. Zbog puno posla i obaveza radni dan mi traje od 8 do 10 sati dnevno. No to me usrećuje. Razgovarate i snimate s ljudima koji su vam nekoć bili uzor. Iza mene ne stoji bogati dečko niti otac, sama sam se probila u metropoli, radeći dva posla da se zadržim. No upravo zato ljudi i poštuju moj rad, ime te lik i djelo - s ponosom nam govori Splićanka koja zadnjih nekoliko mjeseci pokušava izgladiti dalmatinski naglasak.

- Dalmatinski naglasak se osjeti, no to mi daje potpis u državnom eteru, a izgovor smo izbrusili. Posao na radiju želim zadržati, ali jasno tu ne jenjava moja ambicija za televiziju - otkrila nam je te nadodala:

- Imam daljnje planove za televiziju, no ne želim još ništa otkriti, kad dođe vrijeme.

Pažnju publike prvi put je privukla svojom pojavom u prvoj sezoni emisije 'Gospodin Savršeni', a sada je već godinama stalni gost medijskih naslovnica. No je li joj njezin izgled pomogao u razvitku karijere?

- Moj izgled je ugodan i smatram da se snalazim dobro pred kamerama. Opuštena sam i vesela, kako bi se reklo 'ljubi me kadar'. S obzirom na to mogu reći da je moj izgled zaslužan za dobar dio karijere i poslovnog uspjeha u medijima - tvrdi Uzelac.

Nandi neumorno prati trendove i modu što su dokaz i njezine fotografije, a nedavno je i zbog svog izgleda prozvana i hrvatskom Avom Gardner.

- Smatram da je izgled bitan, no ne i presudan, ali eto dalmatinski geni i moda su od mene 'napravili' hrvatsku Avu Gardner. Što se tiče mode i trendova, to volim pratiti. Često pokušavam i na fotografijama 'upakirati' svoje obline kako ne bi bile u prvom planu jer se zna dogoditi da ljudi komentiraju kako se time postiže 'lakši put' do uspjeha. Ja im želim dokazati suprotno. Ja gradim svoje ime i postojim godinama jer otvaram mnoga vrata radom i disciplinom. Televizija me vrlo vjerojatno ne bi toliko iznjedrila da nije mog izgleda, ali to ne bi smjelo biti u fokusu - istaknula je influencerica, a otkrila je i tko joj je najveći uzor.

- Moj najveći uzor je Oprah Winfrey. Davne 2019. započela sam svoj motivacijski kanal i mnogi mediji su me usporedili s njom. Moram priznat da mi je to imponiralo. Ona je velika osoba! A možemo povući paralelu moje i njene karijere, barem početka... Prvi novinski članak u 2019. godini kad su moje ime stavili pored njenog, u bilo kojem smislu, za mene je jedinstven osjećaj. Imamo tu umirujuću boju glasa, volimo motivacijske govore, mislim jasno da nisam ona i realno jedna je Oprah, ali godi biti svrstan u takav milje. Ona je moj istinski idol - kaže Splićanka, jasno i glasno.

U poslu i karijeri postigla je veliki uspjeh no na ljubavnom planu zvijezde još nisu ispisale plan za nju.

- Onog dana kad nekog muškarca stavim uz svoje ime imam osjećaj da će to biti vijest dana - naglasila je uz smiješak.

Do sada je uživala u čarima Dubrovnika i Paga, a uskoro ide i na Hvar.

- Planovi za ljeto su da odmaram, moram si vratiti snagu za nove projekte. Za sebe. Zahvalna sam na svemu i sve ću poslove zadržati, no ovo ljeto ću biti više uz obalu da se samo sunčam i upijam mir. Bila sam već na Pagu i u Dubrovniku, a uskoro idem i na Hvar. Nakon toga isključujem mobitel na dva tjedna dok se ne dobijem natrag i napunim baterije. E, to je godišnji - zaključila je za kraj Nandi.

