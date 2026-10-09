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'SLATKE MALE LAŽLJIVICE'

Naoružani razbojnici napali su glumca iz slavne serije: Krvave glave obratio se fanovima...

Piše Magdalena Mucić,
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Naoružani razbojnici napali su glumca iz slavne serije: Krvave glave obratio se fanovima...
Foto: Chase Rollins
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Par trenutaka nakon napada, Keegan Allen snimio je video u kojem krvave glave govori fanovima kako su ga zaskočila dva maskirana razbojnika. Jedan ga je pištoljem više puta udario u glavu

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Prijeteći nožem i pištoljem, dvojica maskiranih napadača opljačkala su glumca Keegana Allena u Zapadnom Hollywoodu ispred luksuzne trgovine. Glumac najpoznatiji po ulozi Tobyja Cavanaugha u seriji 'Slatke male lažljivice' objavio je na svom Instagramu snimku nakon napada na kojoj je krvave glave.

- Ta dva tipa udarila su me u glavu, uperila pištolj u mene i prijetila mi nožem, a onda pobjegla. Nosili su maske i uzeli mi sat. Uzeli su mi sat. Kvragu!, rekao je Allen na Instagramu samo nekoliko trenutaka nakon napada dodavši kako su mu pljačkaši prijetili smrću te da Zapadni Hollywood više nije siguran. Jedan od osumnjičenih više je puta udario Allena pištoljem u glavu, dok mu je drugi prijetio nožem. Pobjegli su nakon što su glumcu oteli sat sat sa ruke, no nisu uspjeli uzeti prsten i narukvicu. U komentarima na Instagramu glumac je napisao da je nakon napada otišao u bolnicu te da sumnja na potres mozga, no da će biti dobro. U videu je naizgled prozvao i gradonačelnicu Los Angelesa Karen Bass te guvernera Kalifornije Gavina Newsoma zbog kriminala u gradu. 

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Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

- Uskoro ću objaviti više informacija. Nadajmo se da će sve ove kamere tvrtke Flock, za koje Karen Bass, Gavin Newsom i svi ostali misle da će zaustaviti kriminal, uspjeti pronaći ove vrlo opasne kriminalce. Bog vas blagoslovio, napisao je Allen. Po pisanju PageSIx-a, Zapadni Hollywood ima ima 39 čitača registarskih pločica tvrtke Flock Safety i šest postavljenih kamera za videonadzor uživo, od ukupno 54 odobrene kamere. Sustavi su osmišljeni kako bi pomogli policiji u praćenju osumnjičenika i rješavanju kaznenih djela. 

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