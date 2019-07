Napali Rihannu za prisvajanje kineske tradicije: 'Bolesno je'

August Issue @HarpersBazaarCN on stands July 15th! 💅🏿 @kimmiekyees 💄 @priscillaono 💇🏿‍♀️ @yusefhairnyc 📷 @chenman Chief Editors: @shasimona Visual Direction: @mumoodsight #harpersbazaarCHINA

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jul 9, 2019 at 3:19am PDT