Napeti trenuci u 'Ljubav je na selu'! Željko odabrao Nadu, a drugi neodlučni: 'Ja bih sve tri'

Na Robertovom imanju spremala se velika fešta, a dame su smatrale kako je za njih tri to dobar test da se pokažu u najboljem izdanju. Ankica je bila uvjerena da će ona izdominirati i tako osvojiti farmera. No i Sanja je imala plan - pojavila se u nošnji i svi su gledali samo u nju.

Robertova mama prednost je ipak dala Ankici, a njezine suparnice smatrale su da je to zato što se previše 'gura'. Farmer je, pak, plesao samo sa Sanjom.

Foto: RTL

Josip E. od jutra nije skrivao nervozu jer bliži se odluka: 'Moram odabrati jednu, a nemam pojma koga. Gledam koja bi bila dobra za duže staze, za ljubav.'

Dottie se borila sa suzama jer svemu dolazi kraj, a Iris je bila uvjerena da će baš ona na romantično putovanje.

Foto: RTL

Sjeta je hvatala i dame baranjskog Josipa Đ. posljednje jutro na njegovoj farmi, a Ksenija se nadala da ovo nije zadnji put da caruje u njegovoj kuhinji. Kako bi atmosfera bila opuštena do kraja, Josip ih je poveo na doručak.

Voditeljica Anita Martinović posjetila je Nadu, Saru i Željka u Baškoj, a najstariji farmer priznao je da je itekako neodlučan.

A kad je stigao trenutak odluke, odabrao je - Nadu.

- Mjesta ima u mom srcu - poručila mu je.

- Nismo kliknuli, imamo drugačiji način života. Bit ćemo prijatelji - izbačena Sara nije se previše bunila.

Foto: RTL

Jutro nakon tuluma kod Roberta, Ankica više nije mogla šutjeti. Dok su Riva i ona obavljale jutarnje poslove, Sanja je spavala, što je za nju bilo nedopustivo.

- Mene isto noge bole, nije fer da ona spava. Ne može se izvlačiti svaki dan. Ide mi na živce. Kakva je to domaćica. Kad dođu gosti, onda skače, a kad nema nikoga - zapovijeda - poručila je, dok je Robi pokušao smiriti sukob.

Tijekom hranjenja životinja, Sanja se opet požalila na neugodan miris: 'Dosta mi je bilo. Nije bilo vremena za upoznavanje, samo s tim kravama, svinjama, kozama... Pretjerao je.'

Ankica je, pak, još jednom poručila kako si je zacrtala da će osvojiti Roberta i neće stati dok to i ne ostvari.

Mladi Tomislav priznao je Aniti Martinović da je zadovoljan danima na svom imanju, no još nije odlučio tko će s njim na romantično putovanje. Nina mu je zgodna, Seida šaljiva, a Viktorija ga čini mladim: 'Ja bih sve tri! Vrijeme curi.'

- Mislimo da smo ga malo preodgojile. Sad ima neki stav. Mora pokazati muškost - otkrile su Aniti njegove djevojke.

Dejan se u Dalju osamio s Miljanom kako bi provjerio koje su njezine želje i vidi li se s njim.

- Rekla sam ti da ne bih željela ostati - cimnula ga je i natjerala na još razmišljanja, poručivši da će ostati svoja u svakom pogledu.

- Kaže svašta, ali ne kaže ništa - poručio je farmer, dodavši da mu se ne sviđa njezin stav i tvrdoglavost.

Na red je došao i razgovor s Dorom koja mu je poručila da se mora više posvetiti jednoj djevojci, a ne ići od jedne do druge.

- Morala bih razmisliti vidim li se ovdje s tobom u Dalju. Kad bi mi dao šansu, možda čak i bih - kazala je.

Foto: RTL

Anita Martinović doputovala je i u Baranju, gdje stvari više itekako nisu idilične kao na početku. Stoga je Josipa Đ. privela na razgovor.

- Ne znam još točno što će biti. U dilemi sam, ne želim ni Kseniju ni Mayu povrijediti. Pokazale su emociju, da im je stalo do mene. I u jednom i u drugom odnosu ima ono nešto kvalitetno. Danka mi je više kao prijateljica - otkrio je Aniti.

Koga preostala petorica farmera vode na romantično putovanje, pokazat će 'Ljubav je na selu' - sutra od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Foto: RTL