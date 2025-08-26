Napeto na 'Farmi': Ivan osvojio nagradu koju skriva od svih, a nimalo nije lako ni povratnicima

Finalisti 'Farme' još uvijek su pod dojmom onih koji su se vratili i preuzeli imanje.

- Koga imamo, Kikija i Doru? - zapitao se Ivan u razgovoru s Darkom.

- To više nisu ti ljudi koji su bili, ignorirali su nas, ne žele komunikaciju s nama -zaključio je.

- Okupirali su kuću - požalila se i Rebecca na povratnike.

Foto: RTL

- To je naša kuća, oni su tu gosti - zaključila je Nikolina.

Povratnici se, pak, nikako ne mogu složiti oko zadatka koji je pred njima.

- Što se s ovom ekipom - zapitao se Davor u razgovoru s Manuelom.

- Moramo zajednički donijeti odluku, ne da se pita Kikija i Harisa - zaključila je. Ivan i Davor računaju na Fikreta.

Foto: RTL

Novo jutro na 'Farmi' je svanulo i obavijestilo finaliste da im slijede farmerske igre.

- Kao mala sam bila na farmerskim igrama, no tko se toga sjeća? - otkrila je Rebecca, koja je pokušala ekipi opisati što ih čeka.

- Rebecca možda jedina zna nešto više o tome, no s objašnjavanjem je Rebecca katastrofa - zaključio je Mario.

U obiteljskoj kući - rasprave o načinu odabira parova za ulazak u superfinale ne prestaju. Ipak, sve su utišale farmerske igre.

Tajanstveni izazov krenuo je dolaskom Nikoline na imanje, dok se finalisti pitaju što će im eventualna pobjeda donijeti. Natjecali u se u timovima po troje, a kako će snage biti raspoređene - odlučili su mentor Marinko i trgovac Hamdija nasumičnim izvlačenjem imena iz tegle. Kada su parovi odabrani, krenulo je objašnjavanje farmerske igre.

Nikolina, Dario i Darko prvi su krenuli u farmerske igre, dok su Mario, Rebecca i Ivan sačekali u štali na drugi tim. Tim se natjecao u tri igre, a pobjedu je izvojevao Darko.

Foto: RTL

- Ne znam što nosi pobjeda, može biti prednost, a može biti i kilogram krumpira ili jabuka -otkrio je Darko nakon svoje pobjede. Otišao je i poslao drugi trio u borbu. U drugom dijelu borbe, pobjedu je odnio Ivan, a onda je uslijedila njegova borba s Darkom.

Ivan i Darko postali su finalisti farmerskih igara. Dok je Ivan iskusno radio na izazovu, Darku je bilo nešto teže, a u konačnici je to i presudilo - Ivan je odnio pobjedu u farmerskim igrama.

- On je čovjek sa sela, ja dijete iz grada - objasnio je Darko Ivanovu pobjedu.

- Ovo je samo predjelo, čekamo glavno jelo - završnicu 'Farme' - otkrio je, pak, Ivan. Uz voće, dobio je i jokera - koji mu je donio veliku prednost u nastavku igre!

- Ovo je prelijepo, samo što nije kraj, a ja sam dobio još veću pomoć - zaključio je sretno Ivan.

Finalisti ne uspijevaju dokučiti ulogu povratnika pa Nikolina pokušava informacije izvući iz Doroteje. U konačnici joj je Doroteja otkrila u čemu je stvar.

Foto: RTL

- Sigurna sam da povratnici rade protiv mene, napravit će situaciju da za neke od nas put do finala bude pretežak - jasna je bila Nikolina.

Ivanu nitko ne vjeruje da je za pobjedu u farmerskim igrama dobio samo košaru voća.

- Siguran sam da je nagradu sakrio od nas, nagrada će mu sigurno nešto dobrog donijeti - siguran je Mario.

- Nije se borio par sati da bi dobio košaru voća - zaključio je. Mario je u konačnici uspio 'slomiti' Ivana.

- Sad razmišljaj taktički - savjetovao je Mario Ivana i obećao da će čuvati njegovu tajnu.

Foto: RTL