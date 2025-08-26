Tenzije na zadnjim danima 'Farme' rastu, a finalisti su još uvijek pod dojmom povratnika koji su preuzeli imanje: 'Sigurna sam da povratnici rade protiv mene'
Napeto na 'Farmi': Ivan osvojio nagradu koju skriva od svih, a nimalo nije lako ni povratnicima
Finalisti 'Farme' još uvijek su pod dojmom onih koji su se vratili i preuzeli imanje.
- Koga imamo, Kikija i Doru? - zapitao se Ivan u razgovoru s Darkom.
- To više nisu ti ljudi koji su bili, ignorirali su nas, ne žele komunikaciju s nama -zaključio je.
- Okupirali su kuću - požalila se i Rebecca na povratnike.
- To je naša kuća, oni su tu gosti - zaključila je Nikolina.
Povratnici se, pak, nikako ne mogu složiti oko zadatka koji je pred njima.
- Što se s ovom ekipom - zapitao se Davor u razgovoru s Manuelom.
- Moramo zajednički donijeti odluku, ne da se pita Kikija i Harisa - zaključila je. Ivan i Davor računaju na Fikreta.
Novo jutro na 'Farmi' je svanulo i obavijestilo finaliste da im slijede farmerske igre.
- Kao mala sam bila na farmerskim igrama, no tko se toga sjeća? - otkrila je Rebecca, koja je pokušala ekipi opisati što ih čeka.
- Rebecca možda jedina zna nešto više o tome, no s objašnjavanjem je Rebecca katastrofa - zaključio je Mario.
U obiteljskoj kući - rasprave o načinu odabira parova za ulazak u superfinale ne prestaju. Ipak, sve su utišale farmerske igre.
Tajanstveni izazov krenuo je dolaskom Nikoline na imanje, dok se finalisti pitaju što će im eventualna pobjeda donijeti. Natjecali u se u timovima po troje, a kako će snage biti raspoređene - odlučili su mentor Marinko i trgovac Hamdija nasumičnim izvlačenjem imena iz tegle. Kada su parovi odabrani, krenulo je objašnjavanje farmerske igre.
Nikolina, Dario i Darko prvi su krenuli u farmerske igre, dok su Mario, Rebecca i Ivan sačekali u štali na drugi tim. Tim se natjecao u tri igre, a pobjedu je izvojevao Darko.
- Ne znam što nosi pobjeda, može biti prednost, a može biti i kilogram krumpira ili jabuka -otkrio je Darko nakon svoje pobjede. Otišao je i poslao drugi trio u borbu. U drugom dijelu borbe, pobjedu je odnio Ivan, a onda je uslijedila njegova borba s Darkom.
Ivan i Darko postali su finalisti farmerskih igara. Dok je Ivan iskusno radio na izazovu, Darku je bilo nešto teže, a u konačnici je to i presudilo - Ivan je odnio pobjedu u farmerskim igrama.
- On je čovjek sa sela, ja dijete iz grada - objasnio je Darko Ivanovu pobjedu.
- Ovo je samo predjelo, čekamo glavno jelo - završnicu 'Farme' - otkrio je, pak, Ivan. Uz voće, dobio je i jokera - koji mu je donio veliku prednost u nastavku igre!
- Ovo je prelijepo, samo što nije kraj, a ja sam dobio još veću pomoć - zaključio je sretno Ivan.
Finalisti ne uspijevaju dokučiti ulogu povratnika pa Nikolina pokušava informacije izvući iz Doroteje. U konačnici joj je Doroteja otkrila u čemu je stvar.
- Sigurna sam da povratnici rade protiv mene, napravit će situaciju da za neke od nas put do finala bude pretežak - jasna je bila Nikolina.
Ivanu nitko ne vjeruje da je za pobjedu u farmerskim igrama dobio samo košaru voća.
- Siguran sam da je nagradu sakrio od nas, nagrada će mu sigurno nešto dobrog donijeti - siguran je Mario.
- Nije se borio par sati da bi dobio košaru voća - zaključio je. Mario je u konačnici uspio 'slomiti' Ivana.
- Sad razmišljaj taktički - savjetovao je Mario Ivana i obećao da će čuvati njegovu tajnu.
