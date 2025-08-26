Obavijesti

Show

Komentari 0
ZADNJI DANI NA IMANJU

Napeto na 'Farmi': Ivan osvojio nagradu koju skriva od svih, a nimalo nije lako ni povratnicima

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Napeto na 'Farmi': Ivan osvojio nagradu koju skriva od svih, a nimalo nije lako ni povratnicima
11
Foto: RTL

Tenzije na zadnjim danima 'Farme' rastu, a finalisti su još uvijek pod dojmom povratnika koji su preuzeli imanje: 'Sigurna sam da povratnici rade protiv mene'

Finalisti 'Farme' još uvijek su pod dojmom onih koji su se vratili i preuzeli imanje.

- Koga imamo, Kikija i Doru? - zapitao se Ivan u razgovoru s Darkom.

- To više nisu ti ljudi koji su bili, ignorirali su nas, ne žele komunikaciju s nama -zaključio je.

- Okupirali su kuću - požalila se i Rebecca na povratnike.

Foto: RTL

- To je naša kuća, oni su tu gosti - zaključila je Nikolina. 

Povratnici se, pak, nikako ne mogu složiti oko zadatka koji je pred njima.

- Što se s ovom ekipom - zapitao se Davor u razgovoru s Manuelom.

RASTU TENZIJE Krenuo je lov na 50 tisuća eura: Finalisti nisu nimalo zadovoljni novonastalom situacijom
Krenuo je lov na 50 tisuća eura: Finalisti nisu nimalo zadovoljni novonastalom situacijom

- Moramo zajednički donijeti odluku, ne da se pita Kikija i Harisa - zaključila je. Ivan i Davor računaju na Fikreta. 

Foto: RTL

Novo jutro na 'Farmi' je svanulo i obavijestilo finaliste da im slijede farmerske igre.

- Kao mala sam bila na farmerskim igrama, no tko se toga sjeća? - otkrila je Rebecca, koja je pokušala ekipi opisati što ih čeka.

- Rebecca možda jedina zna nešto više o tome, no s objašnjavanjem je Rebecca katastrofa - zaključio je Mario.

ŠEST FINALISTA ANKETA Tko će pobijediti na Farmi i osvojiti 50 tisuća eura?
ANKETA Tko će pobijediti na Farmi i osvojiti 50 tisuća eura?

U obiteljskoj kući - rasprave o načinu odabira parova za ulazak u superfinale ne prestaju. Ipak, sve su utišale farmerske igre.
Tajanstveni izazov krenuo je dolaskom Nikoline na imanje, dok se finalisti pitaju što će im eventualna pobjeda donijeti. Natjecali u se u timovima po troje, a kako će snage biti raspoređene - odlučili su mentor Marinko i trgovac Hamdija nasumičnim izvlačenjem imena iz tegle. Kada su parovi odabrani, krenulo je objašnjavanje farmerske igre. 

Nikolina, Dario i Darko prvi su krenuli u farmerske igre, dok su Mario, Rebecca i Ivan sačekali u štali na drugi tim. Tim se natjecao u tri igre, a pobjedu je izvojevao Darko.

Foto: RTL

- Ne znam što nosi pobjeda, može biti prednost, a može biti i kilogram krumpira ili jabuka -otkrio je Darko nakon svoje pobjede. Otišao je i poslao drugi trio u borbu. U drugom dijelu borbe, pobjedu je odnio Ivan, a onda je uslijedila njegova borba s Darkom.
Ivan i Darko postali su finalisti farmerskih igara. Dok je Ivan iskusno radio na izazovu, Darku je bilo nešto teže, a u konačnici je to i presudilo - Ivan je odnio pobjedu u farmerskim igrama.

- On je čovjek sa sela, ja dijete iz grada -  objasnio je Darko Ivanovu pobjedu.

NOVA UZBUDLJIVA EPIZODA 'FARME' Povratnici dobili prvi zadatak: 'Eto problema, neće se složiti'
Povratnici dobili prvi zadatak: 'Eto problema, neće se složiti'

- Ovo je samo predjelo, čekamo glavno jelo - završnicu 'Farme' - otkrio je, pak, Ivan. Uz voće, dobio je i jokera - koji mu je donio veliku prednost u nastavku igre!

- Ovo je prelijepo, samo što nije kraj, a ja sam dobio još veću pomoć - zaključio je sretno Ivan. 

Finalisti ne uspijevaju dokučiti ulogu povratnika pa Nikolina pokušava informacije izvući iz Doroteje. U konačnici joj je Doroteja otkrila u čemu je stvar.

Foto: RTL

- Sigurna sam da povratnici rade protiv mene, napravit će situaciju da za neke od nas put do finala bude pretežak - jasna je bila Nikolina. 

Ivanu nitko ne vjeruje da je za pobjedu u farmerskim igrama dobio samo košaru voća.

- Siguran sam da je nagradu sakrio od nas, nagrada će mu sigurno nešto dobrog donijeti - siguran je Mario.

USKORO JE KRAJ Počinje finalni tjedan 'Farme'! Finalisti nisu oduševljeni: 'Nije fer da oni odlučuju o nama'
Počinje finalni tjedan 'Farme'! Finalisti nisu oduševljeni: 'Nije fer da oni odlučuju o nama'

- Nije se borio par sati da bi dobio košaru voća - zaključio je. Mario je u konačnici uspio 'slomiti' Ivana.

- Sad razmišljaj taktički - savjetovao je Mario Ivana i obećao da će čuvati njegovu tajnu.  

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda
BILA U TREĆOJ SEZONI

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda

Simpatična Kubanka je 2006. svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju
FOTO Osjećate li se staro? Kevin iz 'Sam u kući' ima 45 godina, pogledajte kako se promijenio
MACAULAY CULKIN

FOTO Osjećate li se staro? Kevin iz 'Sam u kući' ima 45 godina, pogledajte kako se promijenio

Macaulay Culkin proslavio se kao dječak u mnogima omiljenom božićnom filmu 'Sam u kući'. Od tada je prošao i kroz teške periode, odustao je od glume, s roditeljima bio na sudu, a i uhićen je zbog droge. Danas je suprug i otac dvoje djece...
'I dalje čuvamo vjenčanicu naše mame. Planiramo humanitarnu aukciju i koncert u njezinu čast'
Sinovi Đurđice Barlović su nam otkrili:

'I dalje čuvamo vjenčanicu naše mame. Planiramo humanitarnu aukciju i koncert u njezinu čast'

Prije 33 godine napustila nas je Đurđica Barlović. Njezini sinovi Hrvoje i Borna žele u spomen na majku organizirati koncert

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025