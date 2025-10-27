Obavijesti

Show

Komentari 1
JEDINO JE DOMINIK SIGURAN

Napeto u Životu na vagi! Tko će ispasti tik prije finalnog tjedna?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Napeto u Životu na vagi! Tko će ispasti tik prije finalnog tjedna?
6
Foto: rtl

Atmosfera je napeta - samo onaj tko postigne najbolji rezultat ovog ciklusa automatski osigurava mjesto u finalnom tjednu. Svi su ostali u opasnosti da show napuste tik pred sam kraj

Trinaest tjedana znoja, suza, borbe i nevjerojatnih promjena - sve se svodi na ovo. Večeras gledamo posljednje vaganje prije velikog finalnog tjedna devete sezone 'Života na vagi'!

- Dragi moji natjecatelji, dobro došli na 13. vaganje… Trinaest tjedana je iza vas, 13 ciklusa je iza vas… Ovo što vas čeka danas je posljednji korak pred finalni tjedan. Sretno svima - poručuje Antonija, a Edo dodaje: "Dojahali smo do 13. vaganja - vrijeme je za rasplet sezone!"

Foto: rtl

Atmosfera je napeta - samo onaj tko postigne najbolji rezultat ovog ciklusa automatski osigurava mjesto u finalnom tjednu. Svi su ostali u opasnosti da show napuste tik pred sam kraj.

- Osim ovog današnjeg, samo vas još jedno vaganje dijeli od toga da postanete finalisti devete sezone 'Života na vagi'. O tome tko danas odlazi ili ostaje odlučujete zapravo vi, međutim, zelena linija će reći tko je zaštićen i tko ulazi u finalni tjedan sigurno - objašnjava Antonija natjecateljima.

REKORDER IZ TREĆE SEZONE Evo kako Alen iz Života na vagi izgleda danas: Odnio pobjedu u showu, izgubio čak 86,4 kile
Evo kako Alen iz Života na vagi izgleda danas: Odnio pobjedu u showu, izgubio čak 86,4 kile

U prošlom ciklusu dogodile su se dvije velike stvari: Nena je osvojila vrijednu nagradu u velikom izazovu, zbog čega njezin glas danas vrijedi dvostruko.

Foto: rtl

- Lakše je jer se osjećam sigurno - priznaje Nena. Druga važna stvar je i Antina nagrada - štrukle!

- Bilo bi šteta da sam bio u Zagorju i nisam probao štrukle - iskreno kaže. Nakon sedam štrukli i 2200 kalorija, ostvario je prednost od 1,4 kilograma.

ULOG JE OZBILJAN Novi izazov u 'Životu na vagi': Pravila su jasna, a na meniju se 'smiješe' pravi zagorski štrukli
Novi izazov u 'Životu na vagi': Pravila su jasna, a na meniju se 'smiješe' pravi zagorski štrukli

- Probao sam sedam puta i svaka je bila lipa - dodaje kroz smijeh.

- Voljela bih ostati još jedan tjedan pa i ako ne uđem u finale, znam da sam ovdje bila svih 14 tjedana - priznaje Mare.

Foto: rtl

- Možda jesam naivna, ali vjerujem da će se posložiti stvari da zaslugom dođem do ta četiri najbolja - govori Josipa, svjesna da se večeras sve može promijeniti.

'LOŠE SKIDAJU KILE' Alen iz Života na vagi oštro o Dominiku: 'Bio bi manji od makova zrna u mojoj sezoni!'
Alen iz Života na vagi oštro o Dominiku: 'Bio bi manji od makova zrna u mojoj sezoni!'

Jedino je Dominik zasad siguran finalist - još od sedmog ciklusa, kad je osvojio zlatnu ulaznicu. Tko će mu se pridružiti, a tko će se morati oprostiti od showa tik prije finalnog tjedna? Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!
SLAVNE DAME

Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...
I DALJE MARLJIVO VJEŽBA

Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...

Bivša kandidatkinja četvrte sezone popularnog realityja danas redovito dijeli fotografije iz teretane, kao i zdrave i ukusne recepte. Sve ono što je u showu naučila, toga se i pridržava, a ranije je operacijama skinula kožu
Sydney Sweeney pojavila se s novom frizurom. Ali nitko joj u ovoj haljini nije gledao u kosu!
BUJNA GLUMICA

Sydney Sweeney pojavila se s novom frizurom. Ali nitko joj u ovoj haljini nije gledao u kosu!

Kombinaciju je zaokružila decentnim nakitom i prirodnim make-upom s ružičastim tonovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025