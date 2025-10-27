Napeto u Životu na vagi! Tko će ispasti tik prije finalnog tjedna?

Trinaest tjedana znoja, suza, borbe i nevjerojatnih promjena - sve se svodi na ovo. Večeras gledamo posljednje vaganje prije velikog finalnog tjedna devete sezone 'Života na vagi'!

- Dragi moji natjecatelji, dobro došli na 13. vaganje… Trinaest tjedana je iza vas, 13 ciklusa je iza vas… Ovo što vas čeka danas je posljednji korak pred finalni tjedan. Sretno svima - poručuje Antonija, a Edo dodaje: "Dojahali smo do 13. vaganja - vrijeme je za rasplet sezone!"

Foto: rtl

Atmosfera je napeta - samo onaj tko postigne najbolji rezultat ovog ciklusa automatski osigurava mjesto u finalnom tjednu. Svi su ostali u opasnosti da show napuste tik pred sam kraj.

- Osim ovog današnjeg, samo vas još jedno vaganje dijeli od toga da postanete finalisti devete sezone 'Života na vagi'. O tome tko danas odlazi ili ostaje odlučujete zapravo vi, međutim, zelena linija će reći tko je zaštićen i tko ulazi u finalni tjedan sigurno - objašnjava Antonija natjecateljima.

U prošlom ciklusu dogodile su se dvije velike stvari: Nena je osvojila vrijednu nagradu u velikom izazovu, zbog čega njezin glas danas vrijedi dvostruko.

Foto: rtl

- Lakše je jer se osjećam sigurno - priznaje Nena. Druga važna stvar je i Antina nagrada - štrukle!

- Bilo bi šteta da sam bio u Zagorju i nisam probao štrukle - iskreno kaže. Nakon sedam štrukli i 2200 kalorija, ostvario je prednost od 1,4 kilograma.

- Probao sam sedam puta i svaka je bila lipa - dodaje kroz smijeh.

- Voljela bih ostati još jedan tjedan pa i ako ne uđem u finale, znam da sam ovdje bila svih 14 tjedana - priznaje Mare.

Foto: rtl

- Možda jesam naivna, ali vjerujem da će se posložiti stvari da zaslugom dođem do ta četiri najbolja - govori Josipa, svjesna da se večeras sve može promijeniti.

Jedino je Dominik zasad siguran finalist - još od sedmog ciklusa, kad je osvojio zlatnu ulaznicu. Tko će mu se pridružiti, a tko će se morati oprostiti od showa tik prije finalnog tjedna? Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.