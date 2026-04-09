Napetost u Survivoru raste! Od sada ih ispada dvoje tjedno...

Napetost u Survivoru dodatno raste jer od ovog tjedna izbacuje se po dvoje natjecatelja, što značajno mijenja dinamiku odnosa i strategija unutar timova. Svaki potez sada postaje presudan jer svaki je korak bitan. „Znamo kad je zatišje da dolazi bura, orkanska bura“, kazat će Marina koja kao nova članica tima nije najbolje prihvaćena u žutom plemenu.

U njenom timu situacija se dodatno komplicira. Omjer od šest muškaraca i četiri žene dolazi pod pritisak pravila prema kojem će, u slučaju poraza, morati glasati isključivo za muške članove, dok je Marko, zahvaljujući osobnom imunitetu, izuzet iz te mogućnosti. „Pleme je u dobroj kondiciji“, komentirat će Marko prije odlaska na poligon.

Istodobno, unutar tima sve su vidljivije pukotine. Paula otvoreno izražava želju za očuvanjem postojećih odnosa s natjecateljima koji su u plemenu od početka: „Voljela bih da ostane stari tim, mi koji smo najduže tu, da idemo do ujedinjenja plemena“.

Borba za plemenski totem odvijat će se kroz zahtjevan poligon prepun prepreka. Natjecatelji će prikupljati diskove, a završnica će donijeti test preciznosti rušenjem figura. Sve će započeti dvobojem Ivana i Nemanje. „Igrat ćemo sto posto i nadam se da ćemo uzeti pobjedu“, poručit će Srećko, naglašavajući odlučnost koja obilježava ovaj ciklus natjecanja.

Koji će tim osvojiti totem plemenskog imuniteta, a koji će zbog gubitka na poligonu morati predložiti dva svoja člana za eliminacijsku borbu, doznajte u večerašnjoj epizodi Survivora na Novoj TV.