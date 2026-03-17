Napetosti u Survivoru! Ivanu je nestala deka, Dunja pojela svu sol: Nisam se mogla kontrolirati

U oba kampa u Survivoru sve su veće pukotine u odnosima među natjecateljima zbog hrane i uvjeta u kojima žive.

Ivan će okupiti žuto pleme kako bi podijelio sumnju koja ga već neko vrijeme muči jer je njegova velika deka zamijenjena manjom. Situacija će potaknuti raspravu među članovima plemena, a neki će pokušati smiriti tenzije. Boris će otvoreno stati uz Ivana i reći:

- Drago mi je da nas je Ivan okupio i rekao što ga muči. Jako je visok i treba mu najveća deka.

Foto: Nova TV

Razgovor će potaknuti i Marka da podijeli sličnu situaciju koja se njemu dogodila jer je i sam imao iskustvo s nestankom svoje deke, koja mu je, kaže, kasnije vraćena, ali u potpuno drugačijem stanju.

Foto: Nova TV

Ni u zelenom timu neće nedostajati napetosti. Ondje će se povesti rasprava nakon što će Dunja priznati da je uzela i pojela svu preostalu sol. Odluku će objasniti vrlo iskreno:

- Ne mogu vam opisati koliko mi je falila sol, koliko su mi sline počele curiti kad sam je vidjela - ispričat će.

Foto: Nova TV

No ubrzo će priznati i da ju je zbog tog postupka sustigla grižnja savjesti:

- Razočarala sam i svoju obitelj i sebe. Ne mogu vjerovati da se nisam iskontrolirala radi nečeg malo slanog.

U međuvremenu će se natjecatelji na poligonu suočiti s novim izazovom. Ulog će biti hrana i to raznolika: lubenica, sir, mljeveno meso, tuna, kruh, kikiriki, pet jaja, čokoladni namaz, namaz od kikirikija, krastavci, jogurt... Za svaku namirnicu vodit će se zasebna borba, a u svakoj će nastupiti po jedan predstavnik svakog plemena.

Foto: Nova TV

Na poligonu će se izmjenjivati zadaci, a dvoboji će se voditi jedan na jedan. Borbu će otvoriti Ivan i Njegoš, koji će snage odmjeriti u prvoj rundi te će se natjecati kako bi svom plemenu priskrbili pet jaja.

Ulog će biti mali, ali u uvjetima u kojima žive natjecatelji svaka će namirnica imati veliku vrijednost, a koji će tim biti uspješniji u nadolazećem izazovu ne propustiti doznati večeras u Survivoru!