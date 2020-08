Naplaćuje bogatoj djeci 12.000 kuna da objavi njihovu fotku...

James Ison počeo se družiti s zlatnom mladeži nakon pokretanja profila 'Rich Kids of Instagram' te je dobio mnoge kontakte iz poslovnog svijeta. Kontaktirao ga je i Netflix, koji želi napraviti seriju o bogatoj djeci

<p>Prije osam godina je<strong> James Ison</strong> (27) u svom stanu u Oxfordu otvorio jedan od najpopularnijih, ali i ozloglašenijih profila na Instagramu - Rich Kids of Instagram (Bogata djeca Instagrama). Na prvoj fotografiji koju je objavio bio je tad 15-godišnji <strong>Zachary Dell</strong>, sin informatičkog milijardera <strong>Michaela Della</strong>, koji je sjedio u očevom privatnom avionu i putovao za Fiji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska zlatna mladež</strong></p><p>Michael Dell bio je jako ljut što je fotografija njegovog sina osvanula na tom profilu i postala viralna.</p><p>- Dell stariji je trošio oko tri milijuna dolara godišnje na privatno osiguranje za svoju obitelj, a njegova djeca su sve to potkopala objavama na društvenim mrežama - rekao je tad izvor za strane medije. Fotografija je u međuvremenu bila uklonjena s profila. </p><p>Od tada, profil je skupio više od 372 tisuće pratitelja. Nakon svega nekoliko fotografija, javila su mu se dva mladića iz New Yorka pa su se udružili oko profila. Mladi bogataši čak i plaćaju da se njihova fotografija objavi na tom profilu. </p><p>Iskon je iz dosade pokrenuo profil. Bio je student opsjednut svijetom bogatih i slavnih jer je to bila suprotnost uvjetima u kojima je on odrastao. Odgajala ga je samohrana majka i bili su siromašni. Sasvim bezazlen profil na društvenim mrežama otvorio mu je put prema nečemu sasvim drukčijem. </p><p>Iskon danas naplaćuje oko 12.000 kuna kako bi se nečija fotografija objavila na tom profilu. Iako se obogatio, Iskon je i dalje ostao skroman i ne razmeće se bogatstvom. Počeo se družiti s zlatnom mladeži te je dobio mnoge kontakte iz poslovnog svijeta. Kontaktirao ga je i Netflix, koji želi napraviti seriju o bogatoj djeci Instagrama, no detalji tog dogovora još uvijek nisu poznati i zasad ništa nije u fazi realizacije. </p>