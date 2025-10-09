Napokon je razjasnila misterij! Milenijalci su nakon 23 godine saznali istinu o ovoj sceni...

Pjevačica Kelly Rowland napokon je riješila misterij koji je pop kulturu proganjao od 2000-tih godina. Naime, radi se o jednoj sceni iz video spota za njenu pjesmu 'Dilemma', koju je snimila zajedno s reperom Nellyjem.

U spotu, koji je objavljen 2002. godine, pjevačica je prikazana kako tipka po kultnoj preklopnoj Nokiji 9210 te šalje poruku svom dečku, kojeg je za potrebe spota odglumio Nelly. Poruka je glasila: 'Gdje si? Javi se kad ovo dobiješ', a činjenica je da reper tu poruku nikada nije primio. Razlog tomu je vjerojatno taj, što ju je Kelly pokušavala poslati preko programa koji nedvojbeno podsjeća na Microsoftovu Excel tablicu.

Foto: Insagram/screenshot

Nakon više od 20 godina šutnje, pjevačica je za Elle magazin napokon progovorila o ovom propustu. Tvrdi kako ne zna čija je 'briljantna' ideja bila korištenje Excel tablice za slanje poruka ističući: 'Ali to me prati posvuda. I svi me uvijek ispituju o tome'. 'Ne znam! Dali su mi taj uređaj, to je bilo na ekranu, i eto tako se to našlo u videu. Rekli su da trebaju snimku toga i ja sam pomislila: 'Ok, mislim da je to ispravno'. I eto gdje smo 25 godina kasnije. Ispituju me za ovo doslovno svaki tjedan.', priznala je Rowland.

Radnja spota i pjesme bivše članice grupe Destiny's Child i repera, odvija se u izmišljenim gradu Nellyvillu. Ovaj uradak obilježio je pop scenu 2000-tih, a 2003. godine osvojio je i nagradu Grammy te postao prvi glazbeni spot s milijardu pregleda na platformi YouTube.

POGLEDAJTE SPOT

U posljednje vrijeme, razvojem društvenih mreža, a posebice TikToka, spot i greška koja se potkrala u njemu postali su ponovno popularni. Pokazali su se kao izrazito plodno tlo za nastanak memeova, a jedan je TikTok kreator objavio isječak u kojem je prikazana Kelly koja se ljuti na Nellyja jer joj ne odgovara na poruku uz komentar: 'Kelly Rowland pokušava poslati poruku svom dečku preko Excela i ljuti se što joj nije odgovorio. '

Unatoč tome što je misterij star 23 godine napokon razjašnjen, vjerni obožavatelji ove slavne pjevačice i repera Nellyja još uvijek nisu saznali je li 'filmska' Kelly oprostila svom dečku iz Nellyvilla.