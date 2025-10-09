Popularna američka pjevačica i nekadašnja članica grupe Destiny's Child nakon skoro četvrt stoljeća otkrila je pozadinu jednog od najpoznatijih spotova glazbene industrije
Napokon je razjasnila misterij! Milenijalci su nakon 23 godine saznali istinu o ovoj sceni...
Pjevačica Kelly Rowland napokon je riješila misterij koji je pop kulturu proganjao od 2000-tih godina. Naime, radi se o jednoj sceni iz video spota za njenu pjesmu 'Dilemma', koju je snimila zajedno s reperom Nellyjem.
U spotu, koji je objavljen 2002. godine, pjevačica je prikazana kako tipka po kultnoj preklopnoj Nokiji 9210 te šalje poruku svom dečku, kojeg je za potrebe spota odglumio Nelly. Poruka je glasila: 'Gdje si? Javi se kad ovo dobiješ', a činjenica je da reper tu poruku nikada nije primio. Razlog tomu je vjerojatno taj, što ju je Kelly pokušavala poslati preko programa koji nedvojbeno podsjeća na Microsoftovu Excel tablicu.
Nakon više od 20 godina šutnje, pjevačica je za Elle magazin napokon progovorila o ovom propustu. Tvrdi kako ne zna čija je 'briljantna' ideja bila korištenje Excel tablice za slanje poruka ističući: 'Ali to me prati posvuda. I svi me uvijek ispituju o tome'. 'Ne znam! Dali su mi taj uređaj, to je bilo na ekranu, i eto tako se to našlo u videu. Rekli su da trebaju snimku toga i ja sam pomislila: 'Ok, mislim da je to ispravno'. I eto gdje smo 25 godina kasnije. Ispituju me za ovo doslovno svaki tjedan.', priznala je Rowland.
Radnja spota i pjesme bivše članice grupe Destiny's Child i repera, odvija se u izmišljenim gradu Nellyvillu. Ovaj uradak obilježio je pop scenu 2000-tih, a 2003. godine osvojio je i nagradu Grammy te postao prvi glazbeni spot s milijardu pregleda na platformi YouTube.
POGLEDAJTE SPOT
U posljednje vrijeme, razvojem društvenih mreža, a posebice TikToka, spot i greška koja se potkrala u njemu postali su ponovno popularni. Pokazali su se kao izrazito plodno tlo za nastanak memeova, a jedan je TikTok kreator objavio isječak u kojem je prikazana Kelly koja se ljuti na Nellyja jer joj ne odgovara na poruku uz komentar: 'Kelly Rowland pokušava poslati poruku svom dečku preko Excela i ljuti se što joj nije odgovorio. '
Unatoč tome što je misterij star 23 godine napokon razjašnjen, vjerni obožavatelji ove slavne pjevačice i repera Nellyja još uvijek nisu saznali je li 'filmska' Kelly oprostila svom dečku iz Nellyvilla.
