Napokon! Lizzo priznala da je koristila Ozempic za mršavljenje

Probala sam sve. Ozempic djeluje jer jedeš manje, zar ne? Ako jedeš kako treba, osjećaš se sito, rekla je pjevačica Lizzo prilikom nedavna gostovanja u podcastu 'Just Trish'. Prvi put otvoreno je progovorila da je kratko koristila ovaj lijek početkom 2023.

No, odmah je naglasila da taj lijek nije bio ključan u njezinoj transformaciji, nego promjena prehrane.

- Kad sam bila veganka, jela sam puno lažnog mesa, kruha i riže. Morala sam jesti jako puno da bih ostala sita. Unosila sam 3000 do 5000 kalorija dnevno - priznala je Lizzo.

Sve se promijenilo kad je odlučila jesti cjelovite namirnice, uključujući meso.

- Kad sam počela jesti pravu hranu, govedinu, piletinu, ribu, osjećala sam se sito. Nisam više širila želudac umjetnim sastojcima koji me nisu zasitili - rekla je Lizo.

Iako više ne koristi Ozempic, ne osuđuje one koji ga uzimaju.

- To nije varanje. To je lijek koji pomaže da se netko nosi s nečim što mu je teško. Radila sam naporno i sve sam radila namjerno. Kad mi netko udijeli kompliment, kažem: 'Hvala.' Primam to iskreno jer sam se trudila - objasnila je.

Zanimljivo je da je još prošle godine javno opovrgnula glasine o korištenju Ozempica. No početkom ove godine s ponosom je objavila: 'Uspjela sam. Danas sam dostigla svoj cilj. Nisam vidjela taj broj od 2014.'

Također, u nekim intervjuima otkrila je i zašto ne koristi izraz 'gubitak kilograma', nego radije kaže 'oslobađanje kilograma'. Na to ju je, kaže, potaknuo partner.

- Ne želim gubiti ništa, želim dobivati. Sve što kažem, mladi ljudi upijaju. I ja sam tako radila kad sam bila dijete - priznala je pjevačica.

Što je Ozempic?

Radi se o lijeku koji je razvila danska farmaceutska tvrtka Novo Nordisk za liječenje dijabetesa tipa 2. Glavni sastojak je semaglutid, koji pomaže u regulaciji šećera u krvi, ali i smanjuje apetit.