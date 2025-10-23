Napokon svi zajedno za stolom u Životu na vagi: 'Osjeti se veća povezanost među nama sada...'

Bliži se kraj 'Života na vagi', kandidati se sve više zbližavaju, ali i suočavaju s novim izazovima. Atmosfera u kući sve je emotivnija - ostatak ekipe okuplja se kako bi zajedno uživali u juhi od rajčice, ali i prisjetili puta koji je iza njih.

- Kako nas je manje, možemo svi sjediti za jednim stolom tako da se ipak osjeti malo veća povezanost nego prije - priznaje Josipa.

Foto: rtl

Naravno, ništa ne može proći bez zafrkancije - Nena se pravda da jede sve osim baš te juhe od rajčice, a ostali je zadirkuju da puno toga ne jede, a ipak je stigla gotovo do finala.

- Jako sam zadovoljna što sam došla do ovog ciklusa jer sam se na početku nadala da ću biti što dulje ovdje - i evo, došla sam do 13. ciklusa i tako ću nastaviti do kraja - poručuje odlučno.

Foto: rtl

Domagoj priznaje da na ovih pet preostalih kandidata gleda kao na one koji su praktički izdržali do kraja - neki možda zbog malo više sreće, a neki zbog svog truda i zalaganja. A pred njima je i novi izazov koji će testirati upravo to - upornost, preciznost i živce.

- Pomalo se približavamo kraju i pred nama je jedan od posljednjih izazova - najavio je Edo dok kandidati nestrpljivo čekaju početak, a Dominik ih motivira: "Veselimo se jer uvijek bude nešto lijepo i puno adrenalina."

Foto: rtl

Tko će biti najspretniji i najmirniji u izazovu koji slijedi i kakva iznenađenja još čekaju natjecatelje? Ne propustite novu epizodu večeras u 21.15 na RTL-u - ili pogledajte unaprijed na platformi Voyo!