<p>Najstarija sestra klana <strong>Kardashian-Jenner</strong>, <strong>Kourtney Kardashian</strong> (41), konačno se oglasila o napuštanju obiteljskog realityja 'Keeping Up With The Kardashians'.</p><p>- Snimam show non-stop već 13 godina, 19 sezona i šest spin-off sezona. Osjećala sam se neispunjeno i to je postalo toksično okruženje za mene koje je zauzimalo veliki dio mog života - rekla je za <a href="https://en.vogue.me/culture/vogue-cover-kourtney-kardashian-life-after-keeping-up-with-the-kardashians/">Vogue Arabia</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dodala je kako je privatnost nešto što ona cijeni.</p><p>- I teško je pronaći ravnotežu privatnih trenutaka s pojavljivanjem u reality showu. Ljudi misle da ne želim raditi, što nije istina. Pratim svoju sreću i ulažem svoju energiju u ono što me čini sretnom - objasnila je.</p><p>A nije ni čudo da joj je 'prekipjelo' snimanje showa s obzirom na to da su tenzije među sestrama uzrokovale i fizički sukob u jednoj od epizoda. </p><p>Točnije, izbila je velika svađa između Kourtney i <strong>Kim </strong>(39). Sestre su vikale jedna na drugu, a potom se i potukle. Kim je stariju sestru udarala nogama i šamarala je, a <strong>Khloe </strong>(36) ih je pokušavala razdvojiti.</p><p>- Neću svaki je**ni dan dolaziti u ovo negativno okruženje! Ne želim biti ni blizu tvoje je**ne debele guzice! - govorila je Kourtney, vidno uzrujana i na rubu suza.</p><p>U jednom trenutku Kourtney je udarila Kim toliko jako da je ona potom udarila glavom u zid, na kojemu je ostao njezin otisak šminke. </p><p>- Bilo je žestoko. Osjećam da je Kourtney gomilala puno gnjeva i da stvarno više ne želi snimati s nama, ali ona nije tip osobe koji će doći i reći 'OK, ljudi, neću više snimati'. Ali je tip koji će doći svaki dan sa stavom i iskaliti bijes na svima nama - ispričala je Kim nakon tučnjave. </p>