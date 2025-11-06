Obavijesti

Show

Komentari 5
VIDEO

Naša misica Laura Gnjatović se našla u problemu koji je sve nasmijao: Molim vas za pomoć

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Naša misica Laura Gnjatović se našla u problemu koji je sve nasmijao: Molim vas za pomoć
Foto: Tik Tok

Na videu koji je brzo postao popularan na TikToku vidi se kako se Laura našla u zanimljivoj situaciji tijekom jednog objedovanja. Manekenka se morala sagnuti jer je strop prenizak

Misica Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, nedavno je započela svoj trotjedni boravak na Tajlandu zbog priprema prije natjecanja. Reakcije na lijepu Dalmatinku pristižu sa svih strana svijeta, a mnogi joj predviđaju dobar plasman na natjecanju.

Na videu koji je brzo postao popularan na TikToku vidi se kako se Laura našla u zanimljivoj situaciji tijekom jednog objedovanja. Naime, manekenka se morala sagnuti i hodati skvrčenih koljena jer je strop prenizak.

@iamtrp225_th #missuniversecroatia2025 #missuniverse2025 #นางงามเด้อค่าofficial #นางงามเด้อค่า #iamtrp225 ♬ Funny - Gold-Tiger

- Molim vas za pomoć - govorila je Laura onome tko ju je snimao.

PUCA OD PONOSA VIDEO Laura se i službeno predstavila na otvorenju Miss Universe, komentari se nižu...
VIDEO Laura se i službeno predstavila na otvorenju Miss Universe, komentari se nižu...

U komentarima je bilo raznih reakcija - od podrške pa sve do onih koje je ovaj video nasmijao do suza.

Foto: Jure Paljetak

Inače, Laura je u srijedu navečer imala svoj prvi službeni nastup u sklopu tog velikog natjecanja. Na svečanoj ceremoniji otvaranja 74. izbora ljepote ona se predstavila, rekla odakle dolazi te se spustila niz stepenice i prošetala pistom.

ZABRINULI SU SE Obožavatelji se mogu opustiti! Instagram profil naše popularne misice Laure opet je aktivan
Obožavatelji se mogu opustiti! Instagram profil naše popularne misice Laure opet je aktivan

Izgled je upotpunila velikim visećim naušnicama, ogrlicom od bisera i pripadajućom narukvicom, a kosu je pustila i blago uvila. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima
SPEKTAKL ILI TRAILER ZA NEKI SF?

FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima

Haljina prekrivena američkim novčanicama, visoke čizme istog printa, duboki dekolte, blještavi lanac oko vrata i platinasta kosa u valovima. Upravo tako je Jelena Karleuša u srijedu stigla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever
ISPUNILA SI ŽELJU

FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever

Bivša natjecateljica iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu nevjerojatnom promjenom
Džemila Dilberović: 'Zbog mene misica Laura nosi Crveni koralj. Jako smo svi ponosni na nju!'
Dvije dame za pobjedu

Džemila Dilberović: 'Zbog mene misica Laura nosi Crveni koralj. Jako smo svi ponosni na nju!'

Naša kandidatkinja za Miss Universe krade zasluženu pozornost u kreacijama Lella Designa koje se naveliko hvale u svijetu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025