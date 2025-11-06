Naša misica Laura Gnjatović se našla u problemu koji je sve nasmijao: Molim vas za pomoć

Misica Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, nedavno je započela svoj trotjedni boravak na Tajlandu zbog priprema prije natjecanja. Reakcije na lijepu Dalmatinku pristižu sa svih strana svijeta, a mnogi joj predviđaju dobar plasman na natjecanju.

Na videu koji je brzo postao popularan na TikToku vidi se kako se Laura našla u zanimljivoj situaciji tijekom jednog objedovanja. Naime, manekenka se morala sagnuti i hodati skvrčenih koljena jer je strop prenizak.

- Molim vas za pomoć - govorila je Laura onome tko ju je snimao.

U komentarima je bilo raznih reakcija - od podrške pa sve do onih koje je ovaj video nasmijao do suza.

Foto: Jure Paljetak

Inače, Laura je u srijedu navečer imala svoj prvi službeni nastup u sklopu tog velikog natjecanja. Na svečanoj ceremoniji otvaranja 74. izbora ljepote ona se predstavila, rekla odakle dolazi te se spustila niz stepenice i prošetala pistom.

Izgled je upotpunila velikim visećim naušnicama, ogrlicom od bisera i pripadajućom narukvicom, a kosu je pustila i blago uvila.