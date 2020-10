Nasilnik mora na liječenje ili u zatvor: Brak je 'puknuo' jer je u ožujku Grdović pijan divljao

Sad već bivša Grdovićeva supruga Brankica prvi put se htjela rastati od njega prije tri godine. I tad je zatražila rastavu na zadarskom sudu, no na kraju je odustala. Tad se odselila k majci, a pjevač ju je tamo posjećivao.

<p><strong>Brankica</strong> (49) i <strong>Mladen Grdović</strong> (62) rastali su se u kolovozu, a dva mjeseca prije nego što je ona u svibnju podnijela zahtjev za rastavom braka, pjevač je pijan divljao u dvorištu kuće njezine prijateljice u Zadru. Grdović je s gotovo tri promila alkohola u krvi vikao na Brankičinu prijateljicu, grubo je vrijeđao i prijetio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Na kraju “epizode”, doznajemo, rekao joj je i da ide leći u njezin krevet kako ona ne bi imala gdje spavati. Kako smo saznali, Grdović je ljubomoran na Brankičinu prijateljicu zbog njihove bliskosti. Riječ je o ženi kod koje se Brankica sklonila nakon što se odselila od Grdovića. Zbog narušavanja javnog reda i mira Grdoviću su na Općinskom sudu u Zadru odredili 100 eura novčane kazne. Budući da je proveo pola dana na triježnjenju u policijskoj postaji, smanjena mu je kazna za 300 kuna, tj. mora platiti oko 450 kuna. Presuda je donesena u lipnju, no još nije pravomoćna jer je dostava neuredna, odnosno Grdović ne prima poštu i samim time pjevač nije ni platio kaznu. Brankica nije bila dostupna za komentar posljednjega Grdovićeva izgreda, nakon čega je podnijela zahtjev za rastavom braka.</p><p>Kako doznajemo, požalila se kako je u braku s Grdovićem došlo do trajno poremećenih odnosa. Sad već bivšem suprugu davala je šansu da im se odnosi poprave, no postajalo je sve gore i gore. Požalila se kako više psihički i fizički ne može podnijeti stresove u braku. Podsjetimo, Brankica je u svibnju ove godine dobila presudu prema kojoj joj se Grdović ne smije približiti na manje od 30 metara. Bivši supružnici već tri godine ne žive zajedno, iako je pjevač tvrdio da je s njim i Brankicom sve u redu.</p><p>Brankica i Grdović u braku su bili 22 godine. Vjenčali su se 1998. godine u Las Vegasu, a prije toga su osam godina bili u izvanbračnoj zajednici. Njihov odnos je bio prepun turbulencija, odnosno pjevač je više puta radio ekscese koji su Brankici u konačnici dojadili pa je podnijela zahtjev za rastavom. Sad već bivša Grdovićeva supruga prvi put se htjela rastati od njega prije tri godine. I tad je zatražila rastavu na zadarskom sudu, no na kraju je odustala. Tad se odselila k majci, a pjevač ju je nakon nekog vremena počeo posjećivati. Brankica je Grdoviću dosad oprostila prevaru, izvanbračno dijete, obiteljsko nasilje, razbijanje po kući, probleme s alkoholom... No ovaj put joj je očito prekipjelo. Pjevač je jednom izjavio da je prevario svaku curu, a u tome nije poštedio ni suprugu Brankicu. Grdović je 2003. s bivšom manekenkom <strong>Eminom Šimurinom</strong> dobio kćer, koju je Brankica prihvatila.</p><p>- Ne bih više prevario Brankicu ni kad bi mi dali milijarde - rekao je nakon toga. Dodao je da mu riječ “oprosti” teško prelazi preko usta, ali je Brankicu zamolio za oprost i zbog njezine dobrote joj je bio neizmjerno zahvalan.</p><p>A Grdović je Brankici kući često dolazio pijan. U rujnu 2008. su ga zbog obiteljskog nasilja osudili na osam dana zatvora i godinu dana uvjetno. Godinu poslije Brankica ga je drugi put prijavila zbog obiteljskog nasilja. Maltretirao ju je i odgurnuo, nakon čega se otišao liječiti od alkoholizma. Tri godine poslije Grdović je s više od dva promila alkohola u krvi skrivio prometnu nesreću u kojoj se, osim njega, ozlijedila i Brankica. Na osam mjeseci ostao je bez vozačke dozvole i morao platiti kaznu od 30.000 kuna. Brankica ga je 2013. ponovno prijavila za obiteljsko nasilje jer je pijan vikao na nju, a on se i dalje pravdao tvrdnjom da je samo čovjek iz naroda koji voli “popiti bevandu”. No tu nije bio kraj incidentima. Brankica i Grdović posvađali su se 2016. u obiteljskom domu jer je tražio od nje da mu servira juhu, što je ona odbila. Gurali su se, Brankica je, navodno, pjevača izudarala drvenim štapom, a on je nju izgrebao noktima pa je imala ogrebotine po licu. Lani je pjevač priveden na Prekršajni sud zbog nasilja u obitelji i drskog ponašanja te je protiv njega podignuta optužnica. Grdović je u Zadru verbalno i fizički napao Brankicu i njezinu prijateljicu.</p><p>- Đubre, smeće - vikao je teturajući Mladen na Brankicu i prijateljicu.</p><p>Tražio ju je novac, no ona mu je rekla kako neće ništa dobiti dok se ne otrijezni. Mladena je suprugino odbijanje iznerviralo te je potom pljunuo prema Brankici i prijateljici. Tad je na mjesto događaja stigla policija, no Mladen se požalio kako ga boli srce pa su ga odveli u zadarsku Opću bolnicu. Kasnije sve po starom. Kajao se, tvrdio da će se promijeniti, da će manje ili neće uopće piti, da voli Brankicu, da je to samo koja bevanda... Uostalom, čuli ste i sami već dovoljno puta sve njegove isprike.</p><p><strong>Riječ odvjetnika:</strong></p><p>"Njegovi izgredi se ponavljaju, ugrožava druge ljude, postoje elementi kaznenog djela..."</p><p>Kako Grdović cijelo vrijeme pravi ekscese, zamolili smo odvjetnike da nam objasne zašto Mladen nije u zatvoru ili pak na liječenju.</p><p>- O psihijatrijskom liječenju odlučuje isključivo sud. Prilikom odlučivanja je li netko kriv ili ne, donosi se odluka i o mjeri opreza. Odlučuje se o tome je li potrebno liječenje od određenih ovisnosti. Tanka je linija između prekršajnog i kaznenog djela. Koliko znam, u Grdovićevu slučaju policija stalno ide na prekršaj. Zbog učestalosti Grdovićevih izgreda, po meni, postoje određeni elementi koji bi se mogli podvesti pod kazneno djelo. Zašto policija to ne radi, ne mogu ulaziti u to. Vidim da se Grdovićevi izgredi ponavljaju, odnosno da su poprimili mjere ugroze drugih osoba - kaže nam ugledni splitski odvjetnik.</p><p>- Svaka pravomoćna presuda prekršajna ili kaznena ima osnovnu zadaću generalne i specijalne prevencije tj. da prema počiniteljima iskaže prijekor koji se sastoji u gubitku ili ograničenju njihovih prava, a prema društvenoj zajednici slanje poruke da se činjenje prekršaja odnosno kaznenih djela ne isplati. Svakako kaznenopravne odnosno prekršajni pravne sankcije prema osobama kojima nije počinjenje jednog djela izolirani incident u životu već su povratnici u protupravno ponašanje da se može reći da im je to način životnog ponašanja prema takvima kazne, sigurnosne mjere i imaju posebnu težinu i svrhu tako da svakako prema njima ima uporišta i mjera resocijalizacije bilo upućivanje na obvezno odvikavanje od opijata. Nedopustivo je prema pojedincima donositi kazne koje na njih ne djeluju da se promjene iz korijena jer time se šalje poruka da je dozvoljena radnja i da za takve radnje slijede blage kazne, no treba analizirati radi li se o duševnoj smetnji i takvom pojedincu pomoći da se ponašanjem uklopi u poštivanje društveno moralnih vrijednosti koje isključuju svaki oblik nasilja - rekao nam je odvjetnik <strong>Milko Križanović</strong>.</p>