Nasmijala pratitelje: Hailey je nosila seksi haljinu, ali kasnije otkrila da je u njoj jedva sjedila

Foto: Instagram

Manekenka je na prestižnom događaju zablistala u Schiaparellijevoj couture kreaciji, no ljepota je ovaj put došla s cijenom, pa u jednom trenutku, dok su ostali pričali, Hailey čak nije mogla normalno niti sjediti

Hailey Bieber ponovno je pokazala zašto je omiljena modna muza dizajnera i fotografskih objektiva. Na glamuroznoj gali Muzeja Akademije, koja je okupila zasjenila je brojne svjetske zvijezde. Manekenka je poglede plijenila u raskošnoj Schiaparelli Couture haljini.

Foto: Instagram

Na prvi pogled sve je izgledalo savršeno - korzet, svileni materijal i dramatičan kroj učinili su da Hailey izgleda poput prave filmske dive. No, čim je gala večera počela, postalo je jasno da taj glamur ima i svoju cijenu. Haljina s izrazito uskim korzetom bila je toliko kruta da Hailey gotovo nije mogla normalno sjediti. Dok su ostali uzvanici razgovarali i večerali, ona je veći dio večeri provela zavaljena u stolici, pokušavajući pronaći bilo kakav udoban položaj.

Na Instagramu je kasnije podijelila niz fotografija s događaja, a jedna od njih, ona na kojoj se vidno naslanja, brzo je postala hit među obožavateljima. Mnogi su se nasmijali njezinoj iskrenosti i spremnosti da pokaže i 'drugu stranu' glamura. Smeđa haljina izrađena je od svilenog moarea, s prepoznatljivim stožastim grudnjakom i visokim prorezom koji je dodatno naglašen kristalnom kopčom. Upečatljiv korzet boje kože naglasio je njezinu figuru pješčanog sata, a zanimljivo je da je upravo ta kreacija zatvorila Schiaparellijevu couture reviju za proljeće 2025.

'Uvijek prekrasna noć', stoji u opisu ispod objave, dok su je obožavatelji zasipali brojnim komplimentima. 

'Wow', 'Prekrasno', 'Ona je ikona. Ne treba joj inspiracija od drugih da bi promovirala svoj uspjeh. Ona je inspiracija', 'Vruće', 'Uvijek predivna', 'Treba nam jača riječ od dive', pisali su joj.  

Inače, Hailey, poznata po svom brendu Rhode, nije bila jedina koja je te večeri žrtvovala udobnost radi stila. Kim Kardashian pojavila se s Margiela Couture maskom na licu, podsjećajući sve da je moda ponekad stvarno umjetnost koja traži malo patnje.

