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Nastavlja se obiteljska saga: Knox, sin Brada Pitta, se odrekao očevog prezimena

Piše Natali Smirčić,
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Nastavlja se obiteljska saga: Knox, sin Brada Pitta, se odrekao očevog prezimena
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Foto: Mario Anzuoni

Knox Leon Jolie-Pitt, sin Angeline Jolie i Brada Pitta, slijedi put svoje braće i sestara te je, baš poput njih, napravio drastičan potez

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Najnoviji potez u dugogodišnjoj drami obitelji Jolie-Pitt stigao je od najmlađeg sina, Knoxa, koji je simbolično odbacio očevo prezime na jednom od najvažnijih dokumenata svoje mladosti. Naime, na svjedodžbi o završenoj srednjoj školi Fusion Academy u Los Angelesu naveden je pod imenom Knox Jolie.

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Svečanoj ceremoniji mature prisustvovala je njegova majka, Angelina Jolie, zajedno s njegovim starijim bratom Paxom te sestrama Zaharom i Knoxovom blizankom Vivienne, no ocu Bradu Pittu nije bilo ni traga.

Ovaj čin predstavlja nastavak bolnog razdora koji je započeo još 2016. godine, kada je Angelina podnijela zahtjev za razvod, a čije se posljedice i danas osjećaju kroz odluke njihove djece, koja su sada već odrasli ljudi.

Oklahoma: 18.12.1963. ro?en poznati ameri?ki glumac Brad Pitt
Foto: Joel Ryan/PRESS ASSOCIATION

Jedan izvor blizak paru ekskluzivno je otkrio za Page Six kako se čini da je Angelina "prilično zadovoljna potpunim uspjehom svog dugogodišnjeg, intenzivnog i namjernog napora da otuđi djecu od oca". Isti izvor dodaje kako je nevjerojatno tužno za cijelu obitelj što ona iznova koristi promjenu imena kao oružje s jedinim ciljem da povrijedi njihova oca.

"To je bio njezin cilj i uspjela je", zaključio je izvor, sugerirajući da je Pitt shrvana žrtva majčinih manipulacija. Navodno je glumac potpuno devastiran odlukama svoje djece, doživljavajući ih kao konačni simbol otuđenja i gubitka obitelji koju je nekoć imao.

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Međutim, drugi izvor nudi potpuno drugačiju perspektivu, braneći Angelinu i djecu. Prema tim tvrdnjama, glumica je godinama sudjelovala u obiteljskoj terapiji s Bradom i djecom kako bi svi pokušali zacijeliti rane nakon događaja koji su doveli do zahtjeva za razvod.

"Ako on nije blizak s djecom, to je zbog štete koja je učinjena. Nije bio iskren o svojim postupcima, a to je utjecalo na povjerenje među njima. Djeci je bilo jako teško i nitko osim njih ne zna koliko je loše bilo", istaknuo je izvor.

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Naglašava se kako su djeca sada odrasli ljudi koji donose vlastite odluke i zaslužuju poštovanje. "Ako se odluče distancirati od njega, to proizlazi iz te boli i štete. Stvarno je grozno što se pokušao prikazati kao žrtva. Kada će ljudi početi postavljati prava pitanja o tome što se dogodilo djeci?", pita se izvor, prebacujući odgovornost na Pittovo ponašanje.

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Trend koji je postao pravilo

Knoxov čin nije izoliran slučaj, već nastavak trenda koji su započela njegova starija braća i sestre. Njegova osamnaestogodišnja sestra Shiloh nedavno je podnijela službeni zahtjev sudu u Los Angelesu za zakonsko uklanjanje prezimena Pitt.

Prije nje, starija sestra Zahara se prilikom pristupanja sestrinstvu na fakultetu predstavila kao Zahara Marley Jolie, a također je podnijela zahtjev za promjenu imena.

Dumbo Premiere - Los Angeles
Dumbo Premiere - Los Angeles | Foto: RE/Press Association/PIXSELL

Knoxova blizanka Vivienne navedena je kao Vivienne Jolie na plakatu za broadwaysku predstavu 'The Outsiders', koju je producirala s majkom.

Najstariji sin Maddox također je podnio pravne papire tražeći brisanje očevog prezimena, navodeći osobne razloge, a već neko vrijeme profesionalno koristi samo majčino prezime, uključujući i zasluge za film na kojem je radio kao pomoćnik redatelja.

*uz korištenje AI-ja

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