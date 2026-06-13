Nastavlja se obiteljska saga: Knox, sin Brada Pitta, se odrekao očevog prezimena

Najnoviji potez u dugogodišnjoj drami obitelji Jolie-Pitt stigao je od najmlađeg sina, Knoxa, koji je simbolično odbacio očevo prezime na jednom od najvažnijih dokumenata svoje mladosti. Naime, na svjedodžbi o završenoj srednjoj školi Fusion Academy u Los Angelesu naveden je pod imenom Knox Jolie.

Svečanoj ceremoniji mature prisustvovala je njegova majka, Angelina Jolie, zajedno s njegovim starijim bratom Paxom te sestrama Zaharom i Knoxovom blizankom Vivienne, no ocu Bradu Pittu nije bilo ni traga.

Ovaj čin predstavlja nastavak bolnog razdora koji je započeo još 2016. godine, kada je Angelina podnijela zahtjev za razvod, a čije se posljedice i danas osjećaju kroz odluke njihove djece, koja su sada već odrasli ljudi.

Foto: Joel Ryan/PRESS ASSOCIATION

Jedan izvor blizak paru ekskluzivno je otkrio za Page Six kako se čini da je Angelina "prilično zadovoljna potpunim uspjehom svog dugogodišnjeg, intenzivnog i namjernog napora da otuđi djecu od oca". Isti izvor dodaje kako je nevjerojatno tužno za cijelu obitelj što ona iznova koristi promjenu imena kao oružje s jedinim ciljem da povrijedi njihova oca.

"To je bio njezin cilj i uspjela je", zaključio je izvor, sugerirajući da je Pitt shrvana žrtva majčinih manipulacija. Navodno je glumac potpuno devastiran odlukama svoje djece, doživljavajući ih kao konačni simbol otuđenja i gubitka obitelji koju je nekoć imao.

Međutim, drugi izvor nudi potpuno drugačiju perspektivu, braneći Angelinu i djecu. Prema tim tvrdnjama, glumica je godinama sudjelovala u obiteljskoj terapiji s Bradom i djecom kako bi svi pokušali zacijeliti rane nakon događaja koji su doveli do zahtjeva za razvod.

"Ako on nije blizak s djecom, to je zbog štete koja je učinjena. Nije bio iskren o svojim postupcima, a to je utjecalo na povjerenje među njima. Djeci je bilo jako teško i nitko osim njih ne zna koliko je loše bilo", istaknuo je izvor.

Naglašava se kako su djeca sada odrasli ljudi koji donose vlastite odluke i zaslužuju poštovanje. "Ako se odluče distancirati od njega, to proizlazi iz te boli i štete. Stvarno je grozno što se pokušao prikazati kao žrtva. Kada će ljudi početi postavljati prava pitanja o tome što se dogodilo djeci?", pita se izvor, prebacujući odgovornost na Pittovo ponašanje.

Trend koji je postao pravilo

Knoxov čin nije izoliran slučaj, već nastavak trenda koji su započela njegova starija braća i sestre. Njegova osamnaestogodišnja sestra Shiloh nedavno je podnijela službeni zahtjev sudu u Los Angelesu za zakonsko uklanjanje prezimena Pitt.

Prije nje, starija sestra Zahara se prilikom pristupanja sestrinstvu na fakultetu predstavila kao Zahara Marley Jolie, a također je podnijela zahtjev za promjenu imena.

Dumbo Premiere - Los Angeles | Foto: RE/Press Association/PIXSELL

Knoxova blizanka Vivienne navedena je kao Vivienne Jolie na plakatu za broadwaysku predstavu 'The Outsiders', koju je producirala s majkom.

Najstariji sin Maddox također je podnio pravne papire tražeći brisanje očevog prezimena, navodeći osobne razloge, a već neko vrijeme profesionalno koristi samo majčino prezime, uključujući i zasluge za film na kojem je radio kao pomoćnik redatelja.