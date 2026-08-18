Obavijesti

Show

Komentari 0
DRUGI DAN SUĐENJA

Nastavljeno je suđenje za ubojstvo Tupaca: Optuženi tvrdi da je sve izmislio radi zarade

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Nastavljeno je suđenje za ubojstvo Tupaca: Optuženi tvrdi da je sve izmislio radi zarade
2
Foto: Promo/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Suđenje Duaneu "Keefe D" Davisu, optuženom za organizaciju ubojstva rap ikone Tupaca Shakura, ušlo je u drugi dan...Prošlo je gotovo 30 godina od kobne noći u Las Vegasu

Admiral

Suđenje Duaneu "Keefe D" Davisu, optuženom za organizaciju ubojstva rap ikone Tupaca Shakura, ušlo je u drugi dan u sudnici u Nevadi, gotovo 30 godina nakon kobne noći u Las Vegasu. Nakon uvodnih riječi koje su se pripremale tri desetljeća, proces obećava biti neizvjestan, s tužiteljstvom koje se oslanja na Davisove vlastite izjave i obranom koja tvrdi da je sve bila laž u svrhu zarade.

Drugi dan suđenja nastavljen je u napetoj atmosferi. Kako je izvijestio TMZ, Davis je optužen da je isplanirao ubojstvo i nabavio oružje kojim je Tupac usmrćen, iako tužitelji ne tvrde da je on bio taj koji je povukao okidač te rujanske noći 1996. godine. On se izjasnio da nije kriv ni po jednoj točki optužnice. Jedan od najzanimljivijih trenutaka dosadašnjeg suđenja bilo je svjedočenje umirovljenog policajca koji je bio uz Shakura u njegovim posljednjim svjesnim trenucima.

Foto: Damir Bošković/Youtube

Policajac, koji je pratio repera u bolnicu nakon što je izrešetan u BMW-u Sugea Knighta nedaleko od Las Vegas Stripa, posvjedočio je da je Tupac odbio reći tko ga je upucao. Prema njegovim riječima, reper je jasno dao do znanja da će se njegova ekipa pobrinuti za napadača.

Ključni dio strategije tužiteljstva vrti se oko Davisovih javnih istupa tijekom godina, a posebno oko njegove autobiografske knjige "Compton Street Legend" iz 2019. godine. U uvodnim riječima, tužitelj Binu Palal istaknuo je da, iako Davis možda nije ispalio smrtonosne hice, on je bio "zapovjednik na terenu". Prema optužbi, Davis je organizirao osvetu nakon što je njegov nećak, Orlando "Baby Lane" Anderson, bio pretučen od strane Shakura i njegove pratnje u predvorju MGM Grand kasina samo nekoliko sati prije pucnjave. Tužiteljstvo tvrdi da su Davisove izjave u knjizi i brojnim intervjuima, gdje detaljno opisuje svoju ulogu u nabavi oružja i potrazi za Shakurom te noći, zapravo priznanje zločina koje ga je konačno sustiglo.

POČELO SUĐENJE ZA UBOJSTVO Policajac otkrio što mu je Tupac rekao neposredno prije smrti
Policajac otkrio što mu je Tupac rekao neposredno prije smrti

S druge strane, Davisov odvjetnički tim gradi obranu na tvrdnji da su sve te izjave bile puko hvalisanje i fikcija, smišljene isključivo s ciljem zarade od knjige i medijske pozornosti. Njegov odvjetnik, Michael Sanft, nazvao je te izjave "čistom fikcijom" i postavio retoričko pitanje zašto policija, ako je imala tako čvrste dokaze temeljene na njegovim pričama, nije podigla optužnicu desetljećima ranije. Obrana sugerira da je Davis jednostavno iskoristio neriješeni slučaj kako bi stvorio priču koja će se prodavati, ne sluteći da će ga te iste priče na kraju dovesti na optuženičku klupu.

Rapper Tupac Shakur's star is unveiled posthumously on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Pravni stručnjaci ističu da se tužiteljstvo suočava s golemim izazovom dokazivanja krivnje u slučaju starom gotovo tri desetljeća. Sjećanja svjedoka su izblijedjela, a mnogi od ključnih aktera više nisu živi, uključujući i Orlanda Andersona, koji je ubijen u nepovezanoj pucnjavi 1998. godine. Jedan od ključnih živućih svjedoka je Marion "Suge" Knight, osnivač Death Row Recordsa, koji je vozio BMW u kojem je Shakur ubijen. Iako je na popisu svjedoka tužiteljstva, Knight je izjavio da ne želi svjedočiti niti biti umiješan u suđenje, što dodatno komplicira slučaj. Cijeli proces se tako uvelike oslanja na vjerodostojnost Davisovih vlastitih priznanja, koja on sada preko svojih odvjetnika poriče. Ukoliko ga osude, Davisu prijeti doživotni zatvor.

*uz korištenje AI-ja
KREĆE SUĐENJE Žele riješiti misterij star čak 30 godina: Optužen da je naručio ubojstvo legendarnog Tupaca
Žele riješiti misterij star čak 30 godina: Optužen da je naručio ubojstvo legendarnog Tupaca


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Šokirala je objavom o požarima pa sve izbrisala. Evo kako se mijenjala Meri Banovac
NEPREPOZNATLJIVA

FOTO Šokirala je objavom o požarima pa sve izbrisala. Evo kako se mijenjala Meri Banovac

Meri koja je prezime Goldašić nakon razvoda zamijenila djevojačkim Banovac, nedavno je naljutila korisnike društvenih mreža snimkom koju je i sama nazvala 'neprimjerenom'
Prekinuli su Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu'! Evo što je ona rekla o kraju njihove veze
JEDINI PAR 18. SEZONE

Prekinuli su Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu'! Evo što je ona rekla o kraju njihove veze

Njihova je romansa u velikom finalu 18. sezone showa rasplakala kandidate, ali i voditeljicu Anitu. Ljubav je započela kada je Ksenija stigla na Josipovu farmu u baranjskom naselju Suza
Vučićeva omiljena voditeljica je povećala grudi: 'To jako boli!'
JOVANA JEREMIĆ

Vučićeva omiljena voditeljica je povećala grudi: 'To jako boli!'

Voditeljica Jovana Jeremić izašla je iz klinike u kojoj su joj povećali grudi. Ispričala je kako jedva čeka vidjeti reakciju svojih gostiju u emisiji. 'Svi su na prvu rekli da dolaze u studio', ispričala je kroz smijeh

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026