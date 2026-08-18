Nastavljeno je suđenje za ubojstvo Tupaca: Optuženi tvrdi da je sve izmislio radi zarade

Suđenje Duaneu "Keefe D" Davisu, optuženom za organizaciju ubojstva rap ikone Tupaca Shakura, ušlo je u drugi dan u sudnici u Nevadi, gotovo 30 godina nakon kobne noći u Las Vegasu. Nakon uvodnih riječi koje su se pripremale tri desetljeća, proces obećava biti neizvjestan, s tužiteljstvom koje se oslanja na Davisove vlastite izjave i obranom koja tvrdi da je sve bila laž u svrhu zarade.

Drugi dan suđenja nastavljen je u napetoj atmosferi. Kako je izvijestio TMZ, Davis je optužen da je isplanirao ubojstvo i nabavio oružje kojim je Tupac usmrćen, iako tužitelji ne tvrde da je on bio taj koji je povukao okidač te rujanske noći 1996. godine. On se izjasnio da nije kriv ni po jednoj točki optužnice. Jedan od najzanimljivijih trenutaka dosadašnjeg suđenja bilo je svjedočenje umirovljenog policajca koji je bio uz Shakura u njegovim posljednjim svjesnim trenucima.

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Policajac, koji je pratio repera u bolnicu nakon što je izrešetan u BMW-u Sugea Knighta nedaleko od Las Vegas Stripa, posvjedočio je da je Tupac odbio reći tko ga je upucao. Prema njegovim riječima, reper je jasno dao do znanja da će se njegova ekipa pobrinuti za napadača.

Ključni dio strategije tužiteljstva vrti se oko Davisovih javnih istupa tijekom godina, a posebno oko njegove autobiografske knjige "Compton Street Legend" iz 2019. godine. U uvodnim riječima, tužitelj Binu Palal istaknuo je da, iako Davis možda nije ispalio smrtonosne hice, on je bio "zapovjednik na terenu". Prema optužbi, Davis je organizirao osvetu nakon što je njegov nećak, Orlando "Baby Lane" Anderson, bio pretučen od strane Shakura i njegove pratnje u predvorju MGM Grand kasina samo nekoliko sati prije pucnjave. Tužiteljstvo tvrdi da su Davisove izjave u knjizi i brojnim intervjuima, gdje detaljno opisuje svoju ulogu u nabavi oružja i potrazi za Shakurom te noći, zapravo priznanje zločina koje ga je konačno sustiglo.

S druge strane, Davisov odvjetnički tim gradi obranu na tvrdnji da su sve te izjave bile puko hvalisanje i fikcija, smišljene isključivo s ciljem zarade od knjige i medijske pozornosti. Njegov odvjetnik, Michael Sanft, nazvao je te izjave "čistom fikcijom" i postavio retoričko pitanje zašto policija, ako je imala tako čvrste dokaze temeljene na njegovim pričama, nije podigla optužnicu desetljećima ranije. Obrana sugerira da je Davis jednostavno iskoristio neriješeni slučaj kako bi stvorio priču koja će se prodavati, ne sluteći da će ga te iste priče na kraju dovesti na optuženičku klupu.

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Pravni stručnjaci ističu da se tužiteljstvo suočava s golemim izazovom dokazivanja krivnje u slučaju starom gotovo tri desetljeća. Sjećanja svjedoka su izblijedjela, a mnogi od ključnih aktera više nisu živi, uključujući i Orlanda Andersona, koji je ubijen u nepovezanoj pucnjavi 1998. godine. Jedan od ključnih živućih svjedoka je Marion "Suge" Knight, osnivač Death Row Recordsa, koji je vozio BMW u kojem je Shakur ubijen. Iako je na popisu svjedoka tužiteljstva, Knight je izjavio da ne želi svjedočiti niti biti umiješan u suđenje, što dodatno komplicira slučaj. Cijeli proces se tako uvelike oslanja na vjerodostojnost Davisovih vlastitih priznanja, koja on sada preko svojih odvjetnika poriče. Ukoliko ga osude, Davisu prijeti doživotni zatvor.

*uz korištenje AI-ja



