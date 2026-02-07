Nastup u finalu Super Bowla: Svi će gledati poluvrijeme kojim će Bad Bunny ući u povijest...

Postalo je to najpoznatije poluvrijeme na svijetu, prestiž je nastupati na njemu. Riječ je o Super Bowlu, finalu lige američkog nogometa, koje će ove godine biti u noći na ponedjeljak na stadionu Levi's u Santa Clari, u Kaliforniji. To je 60. izdanje ove utakmice, a igrat će New England Patriotsi i Seattle Seahawksi.

Osim tog sportskog djela, jednako je važan postao zabavni dio, odnosno otprilike 13 minuta pauze između dva poluvremena, u kojem cijene sekunde reklame dostižnu vrtoglave iznose, a izvođači ulaze u povijesti. Posebno će to biti istaknuto ove godine jer nastupa Bad Bunny, portorikanski reper, kojeg zovu i "kralj latino trapa".

Foto: Reuters

- Za one koji su bili ovdje prije mene i pretrčali bezbroj jardi kako bih ja mogao ući i postići touchdown... Ovo je za moj narod, moju kulturu i našu povijest - rekao je nakon objave kako je on "headliner".

Time će postati prvi solo latino izvođač i prvi glazbenik koji uglavnom pjeva na španjolskom jeziku. No za Bada Bunnyja ovo nije prvi nastup na Super Bowlu, godine 2020. kao gost pridružio se Shakiri i Jennifer Lopez na njihovom legendarnom nastupu.

Prvi Super Bowl bio je 15. siječnja 1967. godine, no ta utakmica bila je daleko od onoga po čemu je poznata danas. Umjesto velikih svjetskih zvijezda, u poluvremenu je nastupao Simfonijski marširajući orkestar Sveučilišta u Arizoni, koji je izveo "The Sound of Music" i "When the Saints Go Marching In" - pjesme koje su se izvodile na gotovo svim utakmicama diljem SAD-a u to vrijeme. Sljedećih godina u poluvremenu su nastupali iluzionisti koji su oponašali Elvisa Presleya, pa čak i djeca koja su bila dio The All-New Mickey Mouse Cluba.

Sve se promijenilo 1993. godine, kad je show u poluvremenu preuzeo "kralj popa" Michael Jackson.

Publika je stekla naviku gledati najveće aktualne zvijezde na pozornici u poluvremenu Super Bowla te je taj nastup postao jedan od najiščekivanijih u godini. NFL je 2019. udružio snage s tvrtkom koju vodi Jay-Z, a koji je bio koproducent glazbenog dijela utakmice. Glazbenik je komentirao nekoliko puta da je biranje izvođača izrazito nezahvalno.

Foto: Reuters

- Odaberete četiri izvođača i svi odmah pomisle da nastupaju u poluvremenu Super Bowla. Nakon razgovora jedan od njih ostane te dobijete tri nezadovoljna izvođača - komentirao je prije dvije godine Jay-Z za Business Insider.

Seth Dudowsky bivši je šef glazbenog odjela NFL-a te je za AP istaknuo još prije nekoliko godina koji im je bio fokus.

- Nastojali smo pratiti aktualnosti u popularnoj kulturi. Htjeli smo glazbenicima dati na važnosti, ali i dati im priliku da se izraze na pozornici najgledanijeg sportskog događaja - komentirao je onda.

Glazbene zvijezde za ovaj show ništa ne prepuštaju slučaju, pa tako ni odjeću. Veliki timovi stilista pomažu im u odabiru kombinacija za pozornicu Super Bowla, a glazbenike odijevaju najveća modna imena, poput Versacea, Diora i Givenchyja.

Bend Coldplay 2016. godine je odabran za nastup u poluvremenu Super Bowla, a pjevač Chris Martin i ostatak ekipe za tu su priliku u pomoć pozvali provjerene kolege. Beyonce i Bruno Mars s njima su izveli svoje najveće hitove. Iako su Coldplay u tom trenutku bili na vrhuncu popularnosti te su slovili kao jedan od najvećih live bendova na svijetu, nisu promašili pozvavši pop zvijezde da "začine" najgledaniji koncert u godini.

Janet Jackson bila je glavna zvijezda poluvremena Super Bowla 2004. godine, a na pozornici joj se pridružio Justin Timberlake, što je tad iznenadilo publiku od oko 150 milijuna gledatelja. Ono što je trebalo biti spektakularno finale pretvorilo se u jedan od najkontroverznijih trenutaka u povijesti televizije - incident kasnije prozvan "Nipplegate". Tijekom izvedbe Timberlakeove pjesme "Rock Your Body", u završnici nastupa, pjevač je otpjevao stih "Bet I'll have you naked by the end of this song" i istodobno povukao dio kostima Janet Jackson.

Foto: Reuters

Time je, makar na djelić sekunde, cijeli svijet vidio njezine gole grudi. MTV, koji je producirao poluvrijeme, naknadno je tvrdio da nije bio upoznat s planiranom izmjenom kostima. Jackson je poslije izjavila da je odluka o tom detalju donesena tek nakon generalnih proba. Timberlake je u prvim reakcijama incident umanjivao, komentirajući kako publika voli kad joj se "da nešto o čemu će pričati".

Incident je imao i šire posljedice za televizijsku industriju. MTV je izgubio pravo produciranja Super Bowl poluvremena, a uvedena je tehnička odgoda prijenosa uživo od nekoliko sekundi kako bi se spriječili slični događaji u budućnosti.

Ovaj skandal ostavio je trag i u razvoju digitalne tehnologije. Spornih nekoliko sekundi postalo je najgledaniji trenutak u povijesti TiVo sustava, a frustracija korisnika koji nisu mogli lako pronaći snimku na internetu djelomično je potaknula ideju koja je poslije dovela do nastanka YouTubea.

Rihanna je posljednjih godina zauzeta majčinstvom i vođenjem multimilijunske kompanije Fenty Beauty te je 2023. godine iznenadila sve kad je najavila da će se pojaviti na pozornici Super Bowla. Iza sebe je imala pet godina koncertne i sedam godina diskografske pauze, no zvijezda s Barbadosa dokazala je još jednom zbog čega je jedna od najvećih zvijezda današnjice. Odradila je savršenu koreografiju, otkrila je drugu trudnoću te je nakon showa njezin nastup postao jedan od najgledanijih koncerata u poluvremenu Super Bowla.

Foto: Profimedia

Jedan od vizualno najimpresivnijih nastupa u povijesti Super Bowla bio je svakako onaj Lady Gage iz 2017. godine. Pop zvijezda je koncert otvorila s krova stadiona te je "doletjela" na centralnu pozornicu. Odigrala je politički korektnu igru te nije eksplicitno prozvala Donalda Trumpa, no kroz pjesme mu je uputila jasnu poruku. Otpjevala je "God Bless America" i "This Land Is Your Land" uz kombinaciju hitova "Born This Way", "Poker Face" i "Bad Romance". Na kraju je bacila mikrofon, uhvatila loptu i skočila sa stepenica zaključivši svoj nastup.

Foto: Profimedia

Na valu uspjeha s albumom “MDNA”, “kraljica popa” je 2012. godine na pozornicu Super Bowla izašla u pratnji mnogobrojnih tad aktualnih zvijezda. Madonna je u stilu čelnice Rimskoga Carstva oko sebe okupila gladijatore, koji su zapravo bili LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. i CeeLo Green. Na pozornicu je stigla u zlatnom prijestolju te je izvela svoje bezvremenske klasike. Madonna se te godine na pozornici poskliznula, M.I.A. je na čas pokazala srednji prst, a cijela ekipa javnosti je dala tema za razgovor sljedećih nekoliko tjedana.