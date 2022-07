Natali se zaručila za Francuza, pogledajte raskošni prsten

Pjevačica Natali Dizdar (37) zaručila se za dugogodišnjeg dečka Williama Pergea.

Pjevačica je vijest otkrila na društvenim mrežama.

Pjevačica je pokazala zaručnički prsten s velikim kamenom na desnoj ruci.

- I ovo se dogodilo! - napisala je uz emotikom plavog srca i prstena. Objavila je fotografiju s mora, no nije otkrila gdje se par trenutno nalazi.

- Osvojio me s više stvari, to je dugo trajalo, godinama. I uspio je. Ili sam ja uspjela, nemam pojma. Sve super, skupa smo, to je to - izjavila je svojevremeno naša pjevačica kada su je novinari pitali kako je Francuzu Williamu Pergeu pošlo za rukom da je osvoji, zbog čega je prvo puno putovala u New York, potom otišla živjeti k njemu u Francusku, a nedavno i u London.

Za njihovu vezu se saznalo prije četiri godine.

