Natalie Portman prošla je dug put od djevojčice iz Jeruzalema do jedne od najvećih glumica

Natalie Portman je rođena kao Natalie Hershlag 9. lipnja 1981. godine u Jeruzalemu. Još kao vrlo mala djevojčica preselila se s roditeljima u SAD. Obitelj je najprije živjela u Washingtonu, a potom se trajno nastanila na Long Islandu, gdje je pohađala srednju školu Syosset.

Njezin put prema svijetu zabave započeo je sasvim slučajno. Dok je boravila u lokalnoj pizzeriji, primijetio ju je predstavnik kozmetičke tvrtke Revlon i predložio joj da se okuša u modelingu. Iako je imala samo jedanaest godina, Portman je brzo zaključila kako je manekenstvo ne ispunjava te je svoju energiju usmjerila prema glumi. Ubrzo se uključila u rad kazališnog kampa Usdan Theatre Arts Camp, gdje je nastupala u brojnim lokalnim predstavama i razvijala svoj talent.

Filmski debi ostvarila je 1994. godine u filmu "Léon: Profesionalac" redatelja Luca Bessona. Uloga djevojčice koja postaje učenica profesionalnog plaćenog ubojice privukla je veliku pozornost publike i kritike te pokazala njezin izniman glumački potencijal. Već godinu dana kasnije dodatno je učvrstila svoj status nastupom u kriminalističkom hitu "Vrućina", gdje je glumila kćer lika kojeg je utjelovio Al Pacino.

Tijekom druge polovice devedesetih godina nizala je zapažene uloge u filmovima kao što su "Beautiful Girls", "Everyone Says I Love You" i "Mars Attacks!". U svakom od tih projekata pokazivala je zrelost i sigurnost pred kamerama, iako je još uvijek bila vrlo mlada glumica. Godine 1997. nakratko se povukla s filmskih setova kako bi nastupila na Broadwayu u predstavi "Dnevnik Anne Frank". Njezina interpretacija slavne Anne Frank naišla je na odlične reakcije kritike te joj donijela dodatno priznanje u kazališnim krugovima.

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Za razliku od mnogih mladih zvijezda, Portman je veliku važnost pridavala obrazovanju. Upisala je prestižno Sveučilište Harvard, gdje je diplomirala psihologiju s odličnim uspjehom 2003. godine. Često je isticala kako joj je obrazovanje bilo jednako važno kao i glumačka karijera.

Globalnu slavu stekla je 1999. godine kada je utjelovila kraljicu Padmé Amidalu u filmu "Ratovi zvijezda: Epizoda I – Fantomska prijetnja". Ulogu je ponovila u nastavcima "Napad klonova" iz 2002. i "Osveta Sitha" iz 2005. godine, postavši jedno od najprepoznatljivijih lica popularne franšize.

Istodobno je gradila raznoliku filmografiju. U filmovima "Anywhere But Here" i "Where the Heart Is" pokazala je kako uspješno prelazi iz dječjih u ozbiljnije i zrelije uloge. Posebno se istaknula 2004. godine u romantičnoj drami „Garden State“, a iste je godine osvojila Zlatni globus za sporednu ulogu u filmu "Closer", u kojem je glumila uz Juliju Roberts, Judea Lawa i Clivea Owena.

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Kritičari su je nastavili hvaliti i nakon uloge u filmu "V kao Vendetta" iz 2006. godine, dok je povijesna drama "Druga sestra Boleyn" dodatno proširila njezin glumački raspon. Ipak, najveće profesionalno priznanje stiglo je 2010. godine s psihološkim trilerom "Crni labud" redatelja Darrena Aronofskog. Za ulogu opsesivne balerine prošla je intenzivne plesne pripreme i značajnu fizičku transformaciju. Film je postigao veliki uspjeh, a Portman je osvojila Zlatni globus i Oscara za najbolju glumicu.

Nakon osvajanja Oscara nastavila je nizati različite projekte, od romantičnih komedija poput "No Strings Attached" do velikih blockbustera. Posebnu popularnost stekla je kao Jane Foster u Marvelovim filmovima "Thor" i "Thor: The Dark World", a kasnije se vratila toj ulozi u filmu "Thor: Love and Thunder".

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Među njezinim zapaženijim novijim ostvarenjima ističu se "Knight of Cups", "Jane Got a Gun" te biografska drama "Jackie", u kojoj je utjelovila Jacqueline Kennedy nakon atentata na američkog predsjednika Johna F. Kennedyja. Za tu je izvedbu ponovno bila nominirana za Oscara i Zlatni globus.

Godine 2018. našla se u središtu rasprava o zastupljenosti manjina u Hollywoodu zbog filma "Annihilation". Portman je tada javno podržala veću prisutnost azijskih, latinoameričkih, afroameričkih i domorodačkih glumaca te žena različitih etničkih pripadnosti u filmskoj industriji. Iste godine nastupila je u filmu "Vox Lux", gdje je glumila nestabilnu pop-zvijezdu, dok je 2019. godine igrala jednu od glavnih uloga u filmu "Lucy in the Sky".

Na privatnom planu, Natalie Portman upoznala je francuskog plesača i koreografa Benjamina Millepieda 2009. godine tijekom snimanja filma "Crni labud". Par je ubrzo započeo vezu, a zaruke su objavili 2010. godine. Njihov prvi sin Aleph rođen je 2011., dok su se vjenčali godinu dana kasnije na intimnoj ceremoniji u Kaliforniji. Kći Amalia rođena je 2017. godine.

Nakon više od desetljeća braka, tijekom 2023. pojavile su se glasine o bračnim problemima, a u ožujku 2024. potvrđeno je da su se Portman i Millepied razveli. Godine 2025. započela je vezu s francuskim glazbenim producentom Tanguyjem Destableom, a u travnju ove godine objavila je da očekuje svoje treće dijete.