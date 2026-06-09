Natalie Portman je tijekom više od tri desetljeća karijere uspjela spojiti umjetnički kredibilitet, komercijalni uspjeh i akademsku izvrsnost. Danas slavi 45. rođendan.
Natalie Portman prošla je dug put od djevojčice iz Jeruzalema do jedne od najvećih glumica
Natalie Portman je rođena kao Natalie Hershlag 9. lipnja 1981. godine u Jeruzalemu. Još kao vrlo mala djevojčica preselila se s roditeljima u SAD. Obitelj je najprije živjela u Washingtonu, a potom se trajno nastanila na Long Islandu, gdje je pohađala srednju školu Syosset.
Njezin put prema svijetu zabave započeo je sasvim slučajno. Dok je boravila u lokalnoj pizzeriji, primijetio ju je predstavnik kozmetičke tvrtke Revlon i predložio joj da se okuša u modelingu. Iako je imala samo jedanaest godina, Portman je brzo zaključila kako je manekenstvo ne ispunjava te je svoju energiju usmjerila prema glumi. Ubrzo se uključila u rad kazališnog kampa Usdan Theatre Arts Camp, gdje je nastupala u brojnim lokalnim predstavama i razvijala svoj talent.
Filmski debi ostvarila je 1994. godine u filmu "Léon: Profesionalac" redatelja Luca Bessona. Uloga djevojčice koja postaje učenica profesionalnog plaćenog ubojice privukla je veliku pozornost publike i kritike te pokazala njezin izniman glumački potencijal. Već godinu dana kasnije dodatno je učvrstila svoj status nastupom u kriminalističkom hitu "Vrućina", gdje je glumila kćer lika kojeg je utjelovio Al Pacino.
Tijekom druge polovice devedesetih godina nizala je zapažene uloge u filmovima kao što su "Beautiful Girls", "Everyone Says I Love You" i "Mars Attacks!". U svakom od tih projekata pokazivala je zrelost i sigurnost pred kamerama, iako je još uvijek bila vrlo mlada glumica. Godine 1997. nakratko se povukla s filmskih setova kako bi nastupila na Broadwayu u predstavi "Dnevnik Anne Frank". Njezina interpretacija slavne Anne Frank naišla je na odlične reakcije kritike te joj donijela dodatno priznanje u kazališnim krugovima.
Za razliku od mnogih mladih zvijezda, Portman je veliku važnost pridavala obrazovanju. Upisala je prestižno Sveučilište Harvard, gdje je diplomirala psihologiju s odličnim uspjehom 2003. godine. Često je isticala kako joj je obrazovanje bilo jednako važno kao i glumačka karijera.
Globalnu slavu stekla je 1999. godine kada je utjelovila kraljicu Padmé Amidalu u filmu "Ratovi zvijezda: Epizoda I – Fantomska prijetnja". Ulogu je ponovila u nastavcima "Napad klonova" iz 2002. i "Osveta Sitha" iz 2005. godine, postavši jedno od najprepoznatljivijih lica popularne franšize.
Istodobno je gradila raznoliku filmografiju. U filmovima "Anywhere But Here" i "Where the Heart Is" pokazala je kako uspješno prelazi iz dječjih u ozbiljnije i zrelije uloge. Posebno se istaknula 2004. godine u romantičnoj drami „Garden State“, a iste je godine osvojila Zlatni globus za sporednu ulogu u filmu "Closer", u kojem je glumila uz Juliju Roberts, Judea Lawa i Clivea Owena.
Kritičari su je nastavili hvaliti i nakon uloge u filmu "V kao Vendetta" iz 2006. godine, dok je povijesna drama "Druga sestra Boleyn" dodatno proširila njezin glumački raspon. Ipak, najveće profesionalno priznanje stiglo je 2010. godine s psihološkim trilerom "Crni labud" redatelja Darrena Aronofskog. Za ulogu opsesivne balerine prošla je intenzivne plesne pripreme i značajnu fizičku transformaciju. Film je postigao veliki uspjeh, a Portman je osvojila Zlatni globus i Oscara za najbolju glumicu.
Nakon osvajanja Oscara nastavila je nizati različite projekte, od romantičnih komedija poput "No Strings Attached" do velikih blockbustera. Posebnu popularnost stekla je kao Jane Foster u Marvelovim filmovima "Thor" i "Thor: The Dark World", a kasnije se vratila toj ulozi u filmu "Thor: Love and Thunder".
Među njezinim zapaženijim novijim ostvarenjima ističu se "Knight of Cups", "Jane Got a Gun" te biografska drama "Jackie", u kojoj je utjelovila Jacqueline Kennedy nakon atentata na američkog predsjednika Johna F. Kennedyja. Za tu je izvedbu ponovno bila nominirana za Oscara i Zlatni globus.
Godine 2018. našla se u središtu rasprava o zastupljenosti manjina u Hollywoodu zbog filma "Annihilation". Portman je tada javno podržala veću prisutnost azijskih, latinoameričkih, afroameričkih i domorodačkih glumaca te žena različitih etničkih pripadnosti u filmskoj industriji. Iste godine nastupila je u filmu "Vox Lux", gdje je glumila nestabilnu pop-zvijezdu, dok je 2019. godine igrala jednu od glavnih uloga u filmu "Lucy in the Sky".
Na privatnom planu, Natalie Portman upoznala je francuskog plesača i koreografa Benjamina Millepieda 2009. godine tijekom snimanja filma "Crni labud". Par je ubrzo započeo vezu, a zaruke su objavili 2010. godine. Njihov prvi sin Aleph rođen je 2011., dok su se vjenčali godinu dana kasnije na intimnoj ceremoniji u Kaliforniji. Kći Amalia rođena je 2017. godine.
Nakon više od desetljeća braka, tijekom 2023. pojavile su se glasine o bračnim problemima, a u ožujku 2024. potvrđeno je da su se Portman i Millepied razveli. Godine 2025. započela je vezu s francuskim glazbenim producentom Tanguyjem Destableom, a u travnju ove godine objavila je da očekuje svoje treće dijete.
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