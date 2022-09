Nataša Bekvalac u prozirnom kombinezonu pokazala sve atribute: 'Uvijek zadovoljstvo'

Pjevačica Nataša Bekvalac (41) nastupila je na Belgrade Music Week Afterpartyju te publiku očarala svojom modnom kombinacijom koja je malo toga ostavila mašti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Privlačila je poglede u prozirnom kombinezonu s bijelim biserima, ispod kojeg su se jasno vidjeli svi njezini atributi.

U ovoj izazovnoj kombinaciji istaknula je dekolte, ali i bradavicu koja se malo nazirala iznad bisera. Kosu je zalizala te skupila u punđu, a do izražaja su došle i crne sandale na Natašinim dugim nogama. Nezamijećeno nije mogla proći ni crna bunda koju je odjenula kako joj ne bi bilo 'hladno'.

Nataša je na početku stajala, a onda je nešto kasnije, ipak, odlučila sjesti. Tada je u prvi plan stavila svoju stražnjicu.

Srpska Barbie, kako je mnogi nazivaju, i u ovom je izdanju opravdala svoj nadimak koji je dobila zbog svoje vitke linije i platinasto plave kose.

Njezina plesačica Nika Burazer na svom Instagram profilu objavila je njihovu zajedničku fotografiju na kojoj je pjevačica ljubi u obraz.

- Beograde bilo je super. Osobni naklon kraljici Nataši Bekvalac. Uvijek mi je takvo zadovoljstvo i privilegija dijeliti pozornicu s tobom i tvojim timom. Zauvijek zahvalna, do sljedećeg puta - napisala je kratko uz objavu.

Bekvalac je jednom prilikom progovorila o nasilju koje je doživjela u braku s Lukom Lazukićem. Nataši je to bio treći brak iz kojeg ima trogodišnju kćer Katju.

- Tek sam rodila, bila sam jako osjetljiva. To je bilo razdoblje kada me nije zanimalo što će javnost reći. Krenula sam voditi svoju borbu, jako stresnu i jako tešku, ali za mene neophodnu jer je u pitanju bilo moje dijete. Bilo me briga što pričaju ljudi, a pričali su baš ružne stvari - ispričala je pjevačica koja je šokirala javnost 2018. godine kada je stigla na hitnu u Beogradu zbog fizičkog sukoba s bivšim suprugom koji je tada tvrdio da su se samo gurali i čupali, ali da joj nije napravio ništa ozbiljno.

- Ne mogu pronaći neku pristojnu riječ kojom bih opisala kako sam se tada osjećala. Kao da ne vrijedim, zaista užasno. Nijednom biću na planeti ne bih to poželjela. Empatična sam, prezirem bilo kakvu vrstu maltretiranja. Ne želim o tome razgovarati, niti želim prepričavati, ne bih tome davala pažnju. Dala bih sve na svijetu da imam sve druge pažnje, a da nije ova - rekla je pjevačica ranije.

