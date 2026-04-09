Nataša Božić Šarić nakon tri desetljeća odlazi iz medija, evo gdje nastavlja karijeru...

Novinarka i urednica Nataša Božić Šarić, koju javnost ponajviše pamti po britkim intervjuima i vođenju emisije 'Točka na tjedan' na N1 televiziji, napušta medijski svijet.

- Cijelu karijeru provela sam tražeći odgovore, inzistirajući na pravdi i odgovornosti, postavljajući "teška" pitanja (komunikacijski odjeli često su imali pune ruke posla). Novinarstvo za mene nikada nije bilo samo posao, već misija popravljanja svijeta, i taj žar nosim sa sobom. Vjerujem da će neki reći da sam prešla na "drugu stranu stola", ali ja taj stol vidim kao okrugao. Dobra komunikacija može izbrusiti i najoštrije rubove - napisala je na Facebooku.

Karijeru nastavlja u potpuno drugom sektoru - farmaceutskoj industriji.

- Svoju novinarsku intuiciju i razumijevanje medija sada stavljam u službu poboljšanja pozicije pacijenata, promocije zdravlja i reputacije tvrtke AbbVie za regiju Adriatic. Cilj mi je da moje iskustvo bude vjetar u leđa sjajnom poslu koji ovaj tim već radi. Moja ključna vještina ostaje ista: slušanje. Zato su moji prvi tjedni rezervirani upravo za to – da upoznam vas, procese i specifičnosti farmaceutske industrije. Tu sam za svaku ideju, razgovor i, naravno, pitanje. Idemo i dalje raditi smislene i korisne pomake za one kojima su najpotrebniji! - dodala je.

Podsjetimo, karijeru je započela u tiskanim medijima poput Glasa Slavonije, Novog lista i Jutarnjeg lista, gdje je radila kao kolumnistica, politička reporterka i dopisnica iz Vlade, Sabora te europskih institucija. Posljednjih devet godina na N1 televiziji uređivala je i vodila emisije poput 'Točka na tjedan' i 'N1 Studio uživo', a bila je i sindikalna predstavnica.

Sudjelovala je u EU projektima i posjeduje licencu za upravljanje europskim projektima. Dobitnica je nagrade 'Marija Jurić Zagorka' 2010. za najbolje pisano novinarstvo te 'Novinarka godine' Hrvatskog novinarskog društva 2022. Aktivna je u mentorskoj inicijativi 'Zagorka' za mlade novinarke i održala TEDx govor o izazovima novinarstva 2026. godine.