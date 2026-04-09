Novinarstvo za mene nikada nije bilo samo posao, već misija popravljanja svijeta, i taj žar nosim sa sobom. Vjerujem da će neki reći da sam prešla na "drugu stranu stola", ali ja taj stol vidim kao okrugao, napisala je
Nataša Božić Šarić nakon tri desetljeća odlazi iz medija, evo gdje nastavlja karijeru...
Novinarka i urednica Nataša Božić Šarić, koju javnost ponajviše pamti po britkim intervjuima i vođenju emisije 'Točka na tjedan' na N1 televiziji, napušta medijski svijet.
- Cijelu karijeru provela sam tražeći odgovore, inzistirajući na pravdi i odgovornosti, postavljajući "teška" pitanja (komunikacijski odjeli često su imali pune ruke posla). Novinarstvo za mene nikada nije bilo samo posao, već misija popravljanja svijeta, i taj žar nosim sa sobom. Vjerujem da će neki reći da sam prešla na "drugu stranu stola", ali ja taj stol vidim kao okrugao. Dobra komunikacija može izbrusiti i najoštrije rubove - napisala je na Facebooku.
Karijeru nastavlja u potpuno drugom sektoru - farmaceutskoj industriji.
- Svoju novinarsku intuiciju i razumijevanje medija sada stavljam u službu poboljšanja pozicije pacijenata, promocije zdravlja i reputacije tvrtke AbbVie za regiju Adriatic. Cilj mi je da moje iskustvo bude vjetar u leđa sjajnom poslu koji ovaj tim već radi. Moja ključna vještina ostaje ista: slušanje. Zato su moji prvi tjedni rezervirani upravo za to – da upoznam vas, procese i specifičnosti farmaceutske industrije. Tu sam za svaku ideju, razgovor i, naravno, pitanje. Idemo i dalje raditi smislene i korisne pomake za one kojima su najpotrebniji! - dodala je.
Podsjetimo, karijeru je započela u tiskanim medijima poput Glasa Slavonije, Novog lista i Jutarnjeg lista, gdje je radila kao kolumnistica, politička reporterka i dopisnica iz Vlade, Sabora te europskih institucija. Posljednjih devet godina na N1 televiziji uređivala je i vodila emisije poput 'Točka na tjedan' i 'N1 Studio uživo', a bila je i sindikalna predstavnica.
Sudjelovala je u EU projektima i posjeduje licencu za upravljanje europskim projektima. Dobitnica je nagrade 'Marija Jurić Zagorka' 2010. za najbolje pisano novinarstvo te 'Novinarka godine' Hrvatskog novinarskog društva 2022. Aktivna je u mentorskoj inicijativi 'Zagorka' za mlade novinarke i održala TEDx govor o izazovima novinarstva 2026. godine.
