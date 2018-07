Nataša odbila voditi djecu na more, treba joj dozvola od Luke

Srpska pjevačica Nataša Bekvalac (37) svoje kćerki Hanu (12) i četveromjesečnu Katju neće voditi na ljetovanje. Naime, njoj je potrebna dozvola da beba pređe granicu od, još uvijek, zakonitog supruga Luke Lazukića (38).

Foto: schreenshot 433 Instagram

IT stručnjak Luka i Nataša trenutno vode bitku na sudu. Prvo osnovno tužiteljstvo u Beogradu podnijelo je 16. svibnja sudu optužni prijedlog protiv Lazukića zbog krivičnog djela nasilja u obitelji za koje je predviđena kazna od tri mjeseca do tri godine zatvora.

Foto: Zoran Ilić

- Nataša je imala želju svoje kćerkice odvesti na ljetovanje krajem kolovoza jer će tada imati nekoliko slobodnih dana nakon ljetne turneje. Gledala je neke aranžmane, a malo je nedostajalo da uplati novac za hotel na grčkom otoku. Ipak je odlučila ne tražiti dozvolu da bebu izvede iz zemlje - rekao je blizak izvor za 'Kurir'.

Foto: Zoran Ilić

- Prvo bi morala podnijeti zahtjev na sudu koji bi otac djevojčice, u ovom slučaju Lazukić, morao odobriti. Ona zaista ne želi ulaziti ni u kakve dodatne razgovore i pregovore s njim niti ga želi sresti na sudu, osim kada to zaista mora, pa je odustala od ljetovanja. Hana je bila malo razočarana jer su već isplanirale odlazak na more, ali Nata joj je obećala da će to nadoknaditi. Nataša zaista nije u stanju da se opet nalazi s Lukom, niti da ga moli - dodao je obiteljski prijatelj.

Foto: PR FOTO

S bivšim suprugom Dačom Ikodinovićem (41) s kojim ima curicu Hanu, Nataša, kako tvrdi, nikada nije imala problema. Kako izvor tvrdi, svoje probleme uvijek su stavljali u drugi plan.

- To je totalno druga priča. Dača je uvijek imao razumijevanja i za Natašu i za Hanu. Uvijek je dopuštao da je ona vodi na putovanja i nikada nije pravio probleme, a i ona s njim ima korektnu komunikaciju kada je riječ o njihovoj curici. S Lukom je drugačija situacija zbog svega što se dogodilo. Pjevačica će djeci odmor nadoknaditi na drugačiji način. Ona je kompletno sredila bazen u Čeneju, a sigurno je i da će otputovati u neki od aqua-parkova u Srbiji. Katja je mala, pa će sljedeće godine, ako se sve završi kako treba na sudu između njenih roditelja, njih tri otputovati na odmor - kaže izvor. Dodaje kako Luka niti jednom nije tražio od Nataše da vidi Katju.