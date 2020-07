Natašu prijateljice 'popeglale': Ono kad si ogromna i iscrpljena

<p>Glumica <strong>Nataša Janjić Medančić</strong> (38) uskoro će roditi drugo dijete, a na Instagramu se pohvalila savršenim prijateljicama. Kao i većina, djevojke imaju grupu u kojoj se dopisuju u koju je ona poslala svoj selfie i pokazala im kako izgleda. One joj nisu dopustile da se sažalijeva zbog iscrpljenosti i neispavanosti već su fotografiju provukle kroz aplikacije za 'popravljanje' i brojne filtere pa joj odgovorili kako je ista kao i uvijek. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bračni par Medančić se opustio na zabavi povodom 'Noći vještica' </strong></p><p>- Moram objaviti ovu fotku. Dakle, u zadnjem sam mjesecu trudnoće, ono kad ne spavaš više kako treba, kad si ogroman i iscrpljen i udobno se osjećaš samo u kućnom ogrtaču, kad nemaš volje dotjerati se ni mužu koji na posao odlazi zgodan kao i uvijek, i kad si kod kuće s prvim djetetom i nema glamura ni šanse da ga podvalim na društvenim mrežama. I dopisuješ se s grupom svojih sestara, majki koje znaju kako ti je jer sve to prolaze i same, a ja eto i dva puta za redom u dvije godine. I bude u tim prepiskama realnih kritika, kažemo si istinu direktno i bez milosti, smijemo se mukama, bez filtera i cenzure - napisala je i nastavila:</p><p>- I šaljem im jutros usputni selfie svog stanja uz prvu kavu. Strašna fotka. Jedna koja ne spava već godinu i pol, s dvoje djece kaže - ja sam takva stalno, a druga ne kaže ništa - nego mi u sekundi vrati ovu fotku provučenu kroz neke aplikacije i filtere samo njoj znane i kaže - ista si kao uvijek! Obećala sam da ću je objaviti, jer ovo mora ostati zabilježeno.</p><p>Prijateljicama je glumica u emotivnoj objavi poručila da ih voli, a njezinu objavu su komentirale poznate dame poput <strong>Ivane Mišerić</strong>, <strong>Leone Paraminski</strong>, plesačice <strong>Larise Lipovac</strong>, <strong>Antonije Blaće</strong>, <strong>Marijane Batinić,</strong> <strong>Vanne</strong>... Od onih koji je prate dobila je hrpu komplimenata, a često su joj zaželjeli i da bezbolno na svijet donese drugo dijete. </p><p>Sa suprugom <strong>Nenadom Medančićem</strong> u veljači 2019. dobila je sinčića <strong>Tonija</strong>, a sada očekuju djevojčicu. Nakon sudbonosnog susreta 2018. brzo se udala za ortopeda. Upoznali su ih zajednički prijatelji, voditeljica Marijana Batinić i njezin suprug <strong>Matej</strong>, jer su smatrali kako su savršeni jedno za drugo, što se pokazalo istinitim.</p><p> </p>