Dora 2026. održat će se u veljači u Zagrebu u studiju Hrvatske radiotelevizije. Stručni ocjenjivački sud će na temelju pristiglih prijava odabrati 24 pjesme i četiri rezerve
Natječaj za Doru 2026. službeno je zatvoren: Pristiglo najviše prijava dosad, interes je velik
U nedjelju 23. studenoga u ponoć zatvoren je natječaj za Doru 2026, stoji u priopćenju HRT-a. Osim toga, naveli su kako 'broj prijavljenih pjesama ove godine potvrđuje iznimno veliki interes za sudjelovanjem na najvećem glazbeno - scenskom spektaklu Hrvatske radiotelevizije'.
Podsjetimo, Dora 2026. održat će se u veljači u Zagrebu u studiju Hrvatske radiotelevizije. To su otkrili prošlog tjedna i obrazložili svoju odluku.
- Ovu odluku Hrvatska radiotelevizija donijela je s ciljem unaprjeđenja produkcijskih i organizacijskih uvjeta te daljnjeg razvoja projekta - naveli su tada u objavi.
Dodali su i kako su u obzir uzeli i 'iznimno intenzivan raspored' HRT-a u slavljeničkoj 2026. godini. Naime, iduće godine HRT obilježava 100. obljetnicu radija i 70. obljetnicu televizije, a u rasporedu će se još naći i velika događanja poput Zimskih olimpijskih igara te Svjetskog nogometnog prvenstva.
Prijave za Doru 2026. trajale su od 22. rujna.
Stručni ocjenjivački sud će na temelju natječaja odabrati 24 pjesme i četiri rezerve. Na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja.
