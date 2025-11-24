Obavijesti

ČAK 251 PRIJAVA

Natječaj za Doru 2026. službeno je zatvoren: Pristiglo najviše prijava dosad, interes je velik

Piše Stela Kovačević,
Foto: HRT

Dora 2026. održat će se u veljači u Zagrebu u studiju Hrvatske radiotelevizije. Stručni ocjenjivački sud će na temelju pristiglih prijava odabrati 24 pjesme i četiri rezerve

U nedjelju 23. studenoga u ponoć zatvoren je natječaj za Doru 2026, stoji u priopćenju HRT-a. Osim toga, naveli su kako 'broj  prijavljenih pjesama ove godine potvrđuje iznimno veliki interes za sudjelovanjem na najvećem glazbeno - scenskom spektaklu Hrvatske radiotelevizije'.

Opatija: Konferencija za medije uoči održavanje Dore
Opatija: Konferencija za medije uoči održavanje Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Podsjetimo, Dora 2026. održat će se u veljači u Zagrebu u studiju Hrvatske radiotelevizije. To su otkrili prošlog tjedna i obrazložili svoju odluku.

- Ovu odluku Hrvatska radiotelevizija donijela je s ciljem unaprjeđenja produkcijskih i organizacijskih uvjeta te daljnjeg razvoja projekta - naveli su tada u objavi. 

Foto: HRT

Dodali su i kako su u obzir uzeli i 'iznimno intenzivan raspored' HRT-a u slavljeničkoj 2026. godini. Naime, iduće godine HRT obilježava 100. obljetnicu radija i 70. obljetnicu televizije, a u rasporedu će se još naći i velika događanja poput Zimskih olimpijskih igara te Svjetskog nogometnog prvenstva.

Zagreb: Prva polufinalna ve?er Dore
Zagreb: Prva polufinalna ve?er Dore | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

Prijave za Doru 2026. trajale su od 22. rujna.

Stručni ocjenjivački sud će na temelju natječaja odabrati 24 pjesme i četiri rezerve. Na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja. 

