Prvi veliki izazov u 'Životu na vagi': Trebaju kopati tunel kroz brdo pijeska u kamenolomu...

U trećoj epizodi 'Života na vagi', natjecatelji se suočavaju s prvim velikim izazovom koji će testirati njihovu hrabrost, snagu i timsku povezanost. Tijekom putovanja prema nepoznatoj destinaciji, nervoza je bila sve prisutnija. Autobus je stao usred kamenoloma. Na red je došao prvi veliki izazov - kopanje tunela.

Foto: RTL

Treneri Mirna i Edo otkrili su pravila. Zadatak je jasan, ali nimalo lak. Natjecatelji trebaju prokopati tunel kroz brdo pijeska i provući kroz njega svakog člana tima. Svaka zastavica znači korak bliže pobjedi, a ona donosi i posebnu nagradu - vreću u koju stane tri kilograma pijeska. Koliko će je napuniti, odlučuje pobjednički tim, ali je nosi gubitnički, i to na sljedećem vaganju.

- Odlučili smo prvi tjedan zapapriti našim natjecateljima pa je i ovaj prvi veliki izazov baš papren - najavio je Edo.

Zvonimir ima iskustva s kopanjem pa je on određivao taktiku za plavi tim dok je kod crvenih Dominik smišljao plan.

Foto: RTL

I crveni i plavi davali su sve od sebe, nadopunjavali se, no Edo je primijetio da se Antonija teže snalazi. Plavci su prvi probili tunel s druge strane i Tamara je izašla dok je Dominik komentirao kako mu se čini da njihovu timu vlada - kolektivna klaustrofobija. Trener Edo ih je motivirao: 'Gurajte, gurajte'.

I kod plavih je nastupio maleni kaos jer nakon Tamare nitko nije mogao izaći na drugu stranu. Trenerica Mirna pozvala ih je da se saberu. No, Ema je napokon uspjela. Tamara je odnijela zastavicu na postolje. Kate su svi bodrili: 'To Kate, zvjezdo, ajmo Kate, pruži ruke!'.

Foto: RTL

- Zastala sam na pola tunela i kao da sam iscrpila svu snagu. Onda sam čula njih - rekla je Tamara, dok su je bordili

- Snaga mi se ponovno pojavila i uspjela sam izaći - rekla je Tamara.

Posljednji je išao Zvone. stavio je zastavicu i plavi tim odnio je prvu pobjedu ove sezone. Ushićenje, veselje i ponos zavladali su u plavom timu.

Foto: RTL

- Izgubili smo bitku, ali ne i rat. Dali smo sve od sebe - čulo se iz crvenog tima.

Kod crvenih je to najviše pogodilo Nenu koja je kopala za svaku pohvalu.

- Ne bih htjela ispasti, baš sam zaslužila biti tu - rekla je, a s tim se složio i Edo.

