Natjecatelji pali na 1.000 kuna, presudile im simfonije i himna

Ivan je, kao i njegova prethodnica, kviz napustio s iznosom od 1.000 kuna. On nije znao stihove Marseljeze, dok je Ana pogrešno odgovorila na pitanje o simfonijskim pjesmama Bedřicha Smetane.

<p>U pokušaju osvajanja milijun kuna u ovotjednom izdanju popularnoga game-showa, na vrući stolac nasuprot Tarikovu, prethodno osvojivši titulu "najbržega prsta", sjelo je dvoje natjecatelja. I dok je prva natjecateljica otvorila pitanje za 16.000 kuna, posljednji večerašnji natjecatelj stigao je do onoga za prelazak drugoga praga. Oboje su bili odlučni riskirati. Rođena Šibenčanka sa zagrebačkom adresom i majka troje djece, Ana Ramljak, pomoć znalaca zatražila je već na pitanju za 2.000 kuna kako bi saznala koju boju očiju ima većina novorođenčadi u Hrvatskoj. Plavu, smeđu, zelenu ili pak crnu?</p><p>Znalački trojac (Bruno Robert Kirinić iz Zagreba, Josip Buklijaš iz Vrgorca te Ivan Jurić iz Županje) digao je ruke, a odgovor odabranog Brune bila je plava boja. Nije dvojila te je isti ponudila kao konačan osvojivši spomenuti iznos. Na pitanju za 8.000 kuna tražila se država koju njezini stanovnici opisuju kao 70% katoličku, 30% protestantsku i 100% vudu. Nakon upotrijebljena džokera "pola-pola", od ponuđenih odgovora ostali su Haiti i Kuba (a otpali Jamajka i Dominikanska Republika).</p><p>Natjecateljica se odlučila za Haiti dobivši priliku sljedećim točnim odgovorom udvostručiti osvojeni iznos. Bilo je to ujedno i pitanje na kojemu je iskoristila telefonski poziv džokeru koji nije znao što nedostaje nizu "Vyšehrad", "Šarka", "Iz čeških lugova i gajeva", "Tábor" i "Blaník". Prag, Sudeti, Libuša ili Vltava?</p><p>- Ja ću sada gađati, evo osvijetlilo mi se, rekla je medicinska biokemičarka Ana odabravši Prag. No dio orkestralnog djela Moja domovina Bedřicha Smetane, koje se sastoji od šest simfonijskih pjesama, nosi naziv Vltava.</p><p><br/> <br/> Nakon što je kviz napustila s osvojenih 1.000 kuna, igrom "Najbrži prst" priliku za milijun razloga za osmijeh imao je 26-godišnji Ivan Livančić iz Zagreba. Student farmacije zapeo je na filmskom pitanju za 8.000 kuna. Nalazi li se u naslovu nagrađivanog filma s Georgeom Clooneyjem i Sandrom Bullock iz 2013. godine vrsta sile, radijacije, energije ili čestice, upitao je džokera "zovi", prethodno priznavši da je tankog znanja o sedmoj umjetnosti.</p><p>Nakon što je džoker ustvrdio kako je riječ o filmu Gravitacija, Ivanov konačan odgovor, sile, donio mu je 8.000 kuna. Nakon pitanja o britansko-američkom ZF ostvarenju snimljenu u 3D tehnici te ovjenčanom s ukupno sedam prestižnih nagrada Oscar, uslijedilo je ono zemljopisno za 16.000 kuna. Ne znavši granice koje države prolaze vodama čak triju jezera nazvanih po članovima britanske kraljevske obitelji, zamolio je pomoć znalaca.</p><p>Jedini je ruku digao Ivan Jurić čiji je odgovor Uganda (a ne Zambija, Čad ni Nigerija) Ivanu pružio priliku otvoriti pitanje za prelazak drugoga praga. No kako nije znao kojim je riječima časnik Rouget de Lisle pozvao sunarodnjake u rat protiv Austrijanaca, zatražio je i posljednju pomoć, prepolavljanje ponuđenih odgovora. </p><p>Potom se, riskiravši, odlučio za riječi Ustanimo, čuvari republike!, ostale nakon upotrebe džokera uz one točne - Hajdemo, djeco domovine! Naime, riječi su to kojima počinje francuska nacionalna himna Marseljeza, a koju je pjesnik, skladatelj i časnik Rouget de Lisle napisao u Strasbourgu 1792. kao bojnu koračnicu prvobitnog naziva Ratna pjesma Rajnske vojske. Stoga je i Ivan, kao i njegova prethodnica, kviz napustio s iznosom od 1.000 kuna.</p>