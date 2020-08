Natjecatelji više ne moraju na poljski wc, a prije ulaska sve su testirali na korona virus...

Kako doznajemo, u novoj sezoni gledat ćemo 20-ak lica iz svih sfera života, a uoči nove sezone posebno se pazilo da se ispoštuju epidemiološke mjere vezane uz globalnu epidemiju korona virusa

<p>Na farmi se u skladu s prirodom živi. Na farmi su svi ravnopravni. Nebriga o životinjama strogo se kažnjava, a nerad, nasilje i nepravda se ne trpe, pravila su 7. sezone “Farme”. Dakle, jasno je, pravila su ostala više-manje ista. Ali sve drugo se promijenilo...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Umjesto u Slavoniju, nova sezona showa Nove TV otišla je u Dalmaciju. Umjesto poljskog WC-a tu je moderni zahod, umjesto bunara tu je tekuća voda...</p><p>Snimanje je počelo nedavno, a mi smo prvi zavirili u novu kuću. Nema više ni Dreleta. On je sad u Saboru. Ali tu je simpatična <strong>Mia Kovačić</strong> (36), koja će voditi sezonu imena “Farma: More i maslina”.</p><p>- Sve ono što je temelj naše farme i dalje ostaje na svojoj vrijednosti, a to je da se cijene i nagrađuju rad i sloga. Obraditi svoj vrt i prehraniti se vlastitim rukama je neprocjenjivo - priča Mia, kojoj se sviđa i nova lokacija. Kako smo doznali, snima se u mirnoj oazi na Vranskom jezeru.</p><p>- Opijeni suncem i morem, naši farmeri će zasigurno uživati u svojoj novoj avanturi. Drago mi je da odlazimo u Dalmaciju - dodaje Mia.</p><p>U proteklim sezonama farmeri su bili uspješni stočari i ratari, a sad će se upoznati s novom djelatnosti te postati i ribari. Kako doznajemo, u novoj sezoni gledat ćemo 20-ak lica iz svih sfera života, a uoči nove sezone posebno se pazilo da se ispoštuju epidemiološke mjere vezane uz globalnu epidemiju korona virusa.</p><p>- Nova TV se na svim svojim projektima drži preporuka i svih propisanih mjera opreza s ciljem da se zaštite svi subjekti na snimanju. Radi dodatne sigurnosti svi kandidati prije ulaska u show testirani su na Covid-19 - rekli su nam iz Nove TV.<br/> Imena prvih kandidata koji su u novoj sezoni doznat ćemo uskoro, a svi ljubitelji reality formata moći će uživati u novoj, modernoj sezoni “Farme” ove jeseni...</p><p> </p>