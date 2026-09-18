Natjecateljica Franka podsjetit će strogi žiri MasterChefa na prošlogodišnju pobjednicu

Nova audicijska večer MasterChefa donosi kandidate čija će jela chefove Stjepana Vukadina, Marija Mihelja i Gorana Kočiša povesti na pravo gastronomsko putovanje. Talijanski klasici dobit će azijski zaokret, pred žirijem će se naći okusi Italije i Papue Nove Gvineje, ali i poznate domaće namirnice poput teleće jetrice. Dok će neki kandidati samouvjereno stati za radnu jedinicu, drugima će najveći protivnici biti uzbuđenje i neočekivani problemi tijekom pripreme.

Franka Čule iz Zagreba pokušat će osvojiti žiri gochujang carbonarom. „To je moja reinterpretacija talijanskog klasika s azijskim twistom. Malo sam pod stresom jer se fokusiram da se i dobro provedem i da dobro skuham“, reći će Franka. Chefove će svojim izgledom podsjetiti na Endrinu, pobjednicu prošle sezone MasterChefa, pa će je tijekom kuhanja čak zazvati njezinim imenom. „Ona je bila prošle sezone“, spremno će ih ispraviti Franka. No puno važnije od sličnosti s bivšom kandidatkinjom bit će ono što će servirati na tanjuru.

Foto: NOVA TV

Josip Jurčević, Splićanin kojeg je ljubav dovela u Zagreb gdje se oženio, pripremit će rižoto od boba, jelo koje je već mnogo puta kuhao. Njegova ljubav prema gastronomiji traje još od tinejdžerskih dana. „Ljubav prema kuhinji imam od 14 godina kad sam kuhao s mamom. A sada je vrijeme da otvorim nešto svoje“, otkrit će Josip. Audicija će, međutim, pokazati da priprema poznatog jela pod budnim okom chefova donosi sasvim drukčiji pritisak.

Foto: NOVA TV

Veliku borbu s vremenom i vlastitim jelom vodit će Marija Jakšić s Brača, koja će pripremiti bao bunse s piletinom. „Dugo sam ovo iščekivala, a sad sam tu i imam tremu“, priznat će Marija, koja bi se u budućnosti voljela baviti slastičarstvom. Kada priprema ne krene prema planu, morat će brzo pronaći rješenje i pokazati koliko se dobro snalazi pod pritiskom.

Samopouzdanja neće nedostajati Ivanu Sendiću iz Daruvara, koji pred chefove donosi kozice u umaku od češnjaka uz flatbread naan. „Ne znam još osobu kojoj se to jelo nije svidjelo. Tako da ako im se ne svidi, onda je na njima, a ne do jela“, najavit će Ivan.

Ljubav je u Zagreb dovela Christiana de Rubeisa iz Bologne. Za žiri će pripremiti tortellone s ricottom i limunom uz buzaru od škampa, a cijelu će audiciju odraditi na hrvatskom jeziku. „Kuhanje je za mene kao maženje. Curini prijatelji rekli su da se trebam prijaviti na MasterChef“, ispričat će Christian. Kao Talijan koji pred trojicu chefova donosi domaću tjesteninu, suočit će se i s visokim očekivanjima žirija.

Emocije će obilježiti audiciju Mireille Tomljanović iz Pule koja će pripremiti file divljeg brancina uz toplu salatu od crvene leće, poriluka i suhih šljiva. „U MasterChef sam došla zbog ljubavi prema kuhanju. Moram se uštipnuti da znam da je ovo stvarno“, reći će Mireille. No uzbuđenje će ubrzo prerasti u nervozu koja će pratiti njezino kuhanje. Chefovi će primijetiti njezinu nesigurnost, a Mireille će morati pokazati može li unatoč svemu pronaći snagu da svoju ideju dovede do kraja.

Foto: NOVA TV

Jedno od najegzotičnijih jela dosadašnjih audicija pripremit će Thomas Andy Branson, koji živi u Škotskoj. Pred žiri će donijeti kokodu, jelo od sirove ribe s Papue Nove Gvineje. Po struci je inženjer elektrotehnike, no život ga je odveo u drugom smjeru te danas radi kao organizator i voditelj putovanja. Upravo su putovanja i gastronomija koja ih prati bila inspiracija za njegov audicijski tanjur.

Foto: NOVA TV

Potpuno drukčiji pristup imat će Mario Bojić iz Požege, koji trenutačno živi u Švicarskoj i radi kao konobar u balkanskom restoranu. Chefovima će pripremiti teleću jetricu u vinskom umaku s palentom, a u MasterChef kuhinju ući će bez straha. „Nemam tremu, nemam knedlu u grlu, kao da sam na svom terenu“, reći će Mario.

Audicijsku večer zaključit će Mihael Bilić iz Bjelovara, koji radi kao konobar u Njemačkoj, a pred chefovima će pripremiti prženi smuđ na pireu od mrkve uz umak od limuna i vina. Koliko ozbiljno pristupa želji da dobije svoje mjesto u MasterChefu, pokazat će već filetiranjem ribe pred žirijem. „Želim ostati zapamćen. Imam svoj cilj“, istaknut će Mihael, kojem je kuhanje postalo važnije i od zabave.

Tko će chefove osvojiti okusima, kome će snalažljivost spasiti audiciju, a čije će pogreške biti prevelike da bi ih žiri zanemario, doznajte u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play!