Natjecateljica 'Jokera' umalo je otišla kući praznih džepova, a spasilo ju je posljednje pitanje

Marija Ferko iz uzbudljivog kviza 'Joker' otišla je kući s iznosom od 100 eura, iako je do 9. pitanja, na kojem je potrošila i svoj posljednji joker imala maksimalni iznos od 15.000 eura. 'I meni je žao što je ovako završilo', rekla je Marija, ali sa smiješkom na licu. Točno je bez jokera odgovorila na pet pitanja, a na pretposljednjem je pala na 0 eura. Da kući ne ode praznih džepova spasilo ju je posljednje pitanje: U Morseov je kod 2004. godine dodan prvi novi simbol nakon Drugog svjetskog rada. Koji? Imala je ponuđene odgovore A) @ B) © C) # D) $. Marija je točno odgovorila A te je svoj nastup u kvizu 'Joker' završila s osvojenih 100 eura.

Najviše joj je poteškoća zadalo sedmo pitanje za koje joj je bilo potrebno poznavanje suvremene europske povijesti, a na njega je potrošila čak tri jokera. Koje je godine potpisan 'sporazum na Veliki petak', čime su poboljšani odnosi u sporu Sjeverne Irske i Velike Britanije? Ponuđeni odgovori bili su: A) 1979. B) 1984. C) 1991. D) 1998. Isprva se dvoumila između B i D odgovora, a potom između A i C, te na kraju između onoga što je još ostalo - C i D. Tri potrošena jokera otkrila su joj da je točan odgovor na ovo pitanje 1998. godina.

No, pitanja nisu zadavala glavobolje samo Mariji. Jedno od njih namučilo je i voditelja Franu Ridjana. Jentinkov dujker zvan kaikulowulei, a poznat još i kao gidi-gidi, jest – što? A) izumrli afrički kljunaš B) ugrožena vrsta kopitara C) žuta liberijska žaba D) vrsta lešinara. Marija je odgovorila A, dok je točan odgovor bio B, te je time pala na 500 eura.

Frano se malo namučio s izgovaranjem, pa se prilikom drugog čitanja tog pitanja držao za ruku s Marijom, a u jednom trenutku izašao je iz studija kako bi se 'obračunao' s produkcijom zbog teške jezikolomke iz pitanja.

S Marijom je u pratnji bio njezin prijatelj Bernard koji joj nije puno pomogao. Zvala ga je za pomoć na devetom pitanju. Kako se naziva nagrada suprotna Nobelovoj nagradi, koja je satirično ismijavanje smiješnih znanstvenih istraživanja? A) Ig Nobel; B) It Nobel C) Ix Nobel i D) In Nobel. Bernard je sugerirao da odgovori B ili D. Točan odgovor bio je A. Međutim, budući da u zadanom vremenu nije odgovorila, po pravilima 'Jokera' računa se da je dala netočan odgovor. No, to joj nije promijenilo dobro raspoloženje, a nije ni trenutak kad je pala na nulu i za dlaku izvukla 100 eura na zadnjem pitanju, pa je iz kviza otišla jednako vesela kako je i došla.

