Navodna partnerica Blankinog Rubena prodaje njegovu odjeću, a on se druži s manekenkom

Na Vinted profilu Charlotte Van Looy (31) posljednjih dana odvija se neuobičajeno velika online rasprodaja muške odjeće. Spisateljica, koja je u više navrata romantično povezivana s belgijskim sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom (39), suprugom naše Blanke Vlašić, na prodaju je stavila desetke komada, među kojima dominiraju odijela i drugi elegantni odjevni predmeti, prenosi HLN.

Rasprodaja je privukla pozornost javnosti zbog naglog pojavljivanja velikog broja artikala, od kojih su neki još uvijek s originalnim etiketama, što upućuje na to da nikada nisu nošeni. Prema dostupnim informacijama, interes kupaca je velik, a dio odjeće već je prodan.

Iako nije službeno potvrđeno kome odjeća pripada, mediji povezuju komade s Rubenom Van Guchtom. Naime, većina prodavanih artikala dolazi iz modne kuće State of Art, koja je ujedno i stalni sponzor sportskog novinara. Osim toga, odijela odgovaraju njegovoj veličini i prepoznatljivom stilu u kojem se često pojavljuje u javnosti.

Podsjetimo, Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht ranije su se često pojavljivali zajedno. Putovala je s njim u Sjedinjene Američke Države, a viđeni su i u javnosti nakon što je Van Gucht otvoreno govorio o svom otvorenom braku s bivšom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić koja živi u Hrvatskoj s njihovim trogodišnjim sinom Mondom.

Dodatna znatiželja javnosti potaknuta je činjenicom da se Van Looy i Van Gucht već neko vrijeme ne pojavljuju zajedno. Na društvenim mrežama nema međusobnih objava, a par nije viđen u istom društvu već dulje razdoblje. Istodobno su se pojavile snimke na kojima Van Gucht dočekuje Novu godinu u društvu 20-godišnje Valentine Besard, s kojom se kasnije pojavio i na crvenom tepihu dodjele nagrade HLN Gouden Schoen.

