Navodna partnerica Blankinog Rubena prodaje njegovu odjeću, a on se druži s manekenkom

Navodna partnerica Blankinog Rubena prodaje njegovu odjeću, a on se druži s manekenkom
Foto: screenshot/instagram

Na profilu belgijske spisateljice prodaju se deseci komada muške odjeće, ponajviše marke State of Art, što je potaknulo nagađanja o odnosu s poznatim sportskim novinarom i suprugom Blanke Vlašić

Na Vinted profilu Charlotte Van Looy (31) posljednjih dana odvija se neuobičajeno velika online rasprodaja muške odjeće. Spisateljica, koja je u više navrata romantično povezivana s belgijskim sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom (39), suprugom naše Blanke Vlašić, na prodaju je stavila desetke komada, među kojima dominiraju odijela i drugi elegantni odjevni predmeti, prenosi HLN.

Middelkerke, Belgium. 11th Jan, 2026. Ruben Van Gucht pictured with Valentine Besard during the 72 th men edition of the Goldens Shoe Award ceremony and the 10 th Womens edition. The Golden Shoe, Gouden Schoen, Soulier d'Or is an award for the best soccer
Foto: Profimedia

Rasprodaja je privukla pozornost javnosti zbog naglog pojavljivanja velikog broja artikala, od kojih su neki još uvijek s originalnim etiketama, što upućuje na to da nikada nisu nošeni. Prema dostupnim informacijama, interes kupaca je velik, a dio odjeće već je prodan.

Foto: screenshot/instagram

Iako nije službeno potvrđeno kome odjeća pripada, mediji povezuju komade s Rubenom Van Guchtom. Naime, većina prodavanih artikala dolazi iz modne kuće State of Art, koja je ujedno i stalni sponzor sportskog novinara. Osim toga, odijela odgovaraju njegovoj veličini i prepoznatljivom stilu u kojem se često pojavljuje u javnosti.

Podsjetimo, Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht ranije su se često pojavljivali zajedno. Putovala je s njim u Sjedinjene Američke Države, a viđeni su i u javnosti nakon što je Van Gucht otvoreno govorio o svom otvorenom braku s bivšom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić koja živi u Hrvatskoj s njihovim trogodišnjim sinom Mondom.

Dodatna znatiželja javnosti potaknuta je činjenicom da se Van Looy i Van Gucht već neko vrijeme ne pojavljuju zajedno. Na društvenim mrežama nema međusobnih objava, a par nije viđen u istom društvu već dulje razdoblje. Istodobno su se pojavile snimke na kojima Van Gucht dočekuje Novu godinu u društvu 20-godišnje Valentine Besard, s kojom se kasnije pojavio i na crvenom tepihu dodjele nagrade HLN Gouden Schoen.

Foto: screenshot/instagram

