Navojčeve avanture: 'Zapalio sam fasadu, došla je i policija'

U ovotjednoj epizodi HRT-ova talk showa '5.com s Danielom', kojeg vodi Daniela Trbović (56), gostovali su glumac Goran Navojec (49) i glazbenik Vlado Kalember (66).

Daniela je Navojca najavila 'kao sjajnog tv i filmskog glumca do kojeg je teško doći jer stalno radi'. Goran glumi u seriji 'General' koja se trenutačno emitira na HRT-u, a sad je najavio novu TV seriju ratne tematike 'Nestali'.

- Dobili smo stožernog narednika i imali smo obuku tri, tri i pol mjeseca. Svaki dan smo išli na streljanu. Maksimalno smo bili utrenirani. Tu je krenula preobrazba - rekao je Navojec, kojem je Daniela rekla kako nikad bolje nije izgledao.

Osim toga, prepričao je i 'vatrene zgode' iz života.

- Moj prijatelj Sanjin i ja, bili smo 4. ili 5. razred osnovne, otkrili smo tenis i igrali se, a iza robne kuće u Bjelovaru se prodavao, između ostalog, i namještaj. Bio je zamotan u velike kartonske kutije. Mi smo došli tamo i smotali smo nek papir i napravili smo kao neku 'vatrenu lopticu'. Mi smo mislili da ćemo moći s tim igrati, ali je to uletjelo u taj kontejner. Nastao je strahoviti požar. To je bilo prvi put da me policija dovela doma. A drugi put je bilo prije nekoliko godina, za jedan Badnjak. Moj sin me upozorio kao 'tata, nemoj to'. Radila se fasada na zgradi i ja sam kupovao one male petarde i taj mali zvrk je uletio u najlon te fasade. Došla su dva vatrogasna vozila i dva ili tri policijska. U svakom slučaju nemam sreće. Nemojte se igrati s vatrom - rekao je glumac.

Vlado Kalember, kojeg je Daniela nazvala 'ljubimcem žena', prisjetio se kako je na njegovim koncertima intervenirala i Hitna pomoć.

- U ono vrijeme nisu bili LED reflektori i bilo je jako vruće. Svi smo bili jako znojni i mokri. Uđem u garderobu sav mokar, imao sam dugu kosu i dehidriran sam bio. I ulazi čovjek u bijelom, ja ga pogledam i on kaže 'pa i nisi neki frajer'. Ja kažem 'ti jesi', a on kaže 'doktor sam, imali smo 15 intervencija' - ispričao je

Pričalo se da su Srebrna krila snimala goli svoje albume.

- Istina je uvijek negdje blizu, ali nije tako. U jednim novinama je bio nekakav intervju i onda su nas pitali što je bilo na snimanjima. U to vrijeme su klime bile malo glasne pa su se morale gasiti tijekom snimanja, bilo je ljetno vrijeme i bilo je vruće u studiju. Ne znam tko, mislim da klavijaturist, bilo mu je vruće pa se počeo skidati. I mi smo mu vikali 'do kraja', i on je odgovorio 'može, ako ćete i vi'. I tako smo se skinuli do gaća - ispričao je Vlado anegdotu.

Navojec je uz Geline 'prisavske dečke' otpjevao jedan medley hitova Srebrnih krila, a Vlado Kalember svoj stari hit 'Dolina našeg sna' i zadnji hit Srebrnih krila 'Je li ti žao zbog nas'.

