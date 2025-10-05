Nazi 'vještica' bila inspiracija poremećenom Geinu? Njihovi zločini šokirali su cijeli svijet...

Nova sezone Netflixove serije "Monster" baca novo svjetlo na um jednog od najporemećenijih američkih zločinaca, Eda Geina. Dok su desetljećima stručnjaci njegove zločine pripisivali isključivo nezdravoj opsesiji majkom i nedijagnosticiranoj mentalnoj bolesti, serija sugerira šokantnu tezu: da je Geinove stravične radnje možda inspirirala jedna od najozloglašenijih nacističkih ratnih zločinki, Ilse Koch.

Zvijer u ljudskom obliku: Ilse Koch

Ilse Koch, poznata pod jezivim nadimcima "Vještica iz Buchenwalda" i "Zvijer iz Buchenwalda", bila je supruga Karla-Otta Kocha, zapovjednika koncentracijskog logora Buchenwald. Njezino ime postalo je sinonim za sadističku okrutnost. Svjedoci s njezina suđenja nakon Drugog svjetskog rata opisivali su kako je jahala logorom, bičujući zatvorenike, pa čak i prisiljavajući ih na seksualne odnose.

Foto: Profimedia

Najmonstruoznije optužbe, koje su šokirale poslijeratni svijet, tvrdile su da je Koch birala zatvorenike s upečatljivim tetovažama, naređivala njihovo ubojstvo, a zatim od njihove kože dala izrađivati predmete za kućanstvo. Navodno se radilo o sjenilima za lampe, koricama za knjige, pa čak i rukavicama. Iako te najgore optužbe nikada nisu nedvojbeno dokazane na sudu, slika o njoj kao ultimativnom primjeru nacističkog zla ostala je duboko urezana u kolektivnu svijest. Njezino suđenje 1947. godine bilo je medijski spektakl i u Sjedinjenim Državama, a svaki veći list detaljno je izvještavao o njezinim zvjerstvima.

Mesar iz Plainfielda i njegovi užasi

S druge strane Atlantika, u ruralnom Wisconsinu, živio je Ed Gein, čovjek čiji su zločini postali temelj za neke od najpoznatijih horor likova u povijesti – Normana Batesa iz "Psiha", Leatherfacea iz "Teksaškog masakra motornom pilom" i Buffalo Billa iz filma "Kad jaganjci utihnu". Nakon uhićenja 1957. godine, policija je u njegovoj kući otkrila prizore iz noćne more.

Foto: Profimedia

Gein je priznao ubojstvo dviju žena, no ono što je pronađeno bilo je još strašnije. Pljačkao je lokalna groblja, a od dijelova tijela izrađivao je morbidne suvenire: stolice prekrivene ljudskom kožom, zdjele od lubanja, koš za smeće od kože, remen od ženskih bradavica i zastrašujuće "žensko odijelo" od kože, koje je navodno nosio kako bi postao svoja pokojna majka. Tvorac serije, Ian Brennan, izjavio je kako se "muči nazvati ga serijskim ubojicom", opisujući ga kao "jednostavno čudaka" koji je bio u "potpuno pogrešnoj kategoriji".

Spoj horora: Kreativna sloboda ili skrivena istina?

Serija "Monster" prikazuje kako Gein saznaje za Koch, bilo putem stripa nazvanog "The Bitch of Buchenwald" ili kroz razgovor s potencijalnom simpatijom. Tvorac serije Ian Brennan tvrdi da je Gein bio "opsjednut" s Koch i da ga je njezina priča "izludjela".

Je li to moguće? Pa nije nemoguće. S obzirom na golemu medijsku pokrivenost suđenja Ilse Koch, možda je Gein, koji je navodno volio čitati magazine o zločinima i nacističkim zvjerstvima, čuo za nju. Sličnost u morbidnoj fascinaciji ljudskom kožom kao materijalom za izradu predmeta je zapanjujuća.

Međutim, ključni problem je nedostatak dokaza. Ed Gein nikada, ni u jednom trenutku nakon uhićenja, nije spomenuo Ilse Koch. Ne postoji povijesni zapis koji bi potvrdio izravan utjecaj. Prikaz zamišljenog razgovora između njih dvoje u seriji čista je kreativna sloboda, dramaturški alat koji povezuje dva mračna poglavlja povijesti.

Iako čvrsti dokazi o poveznici između Ilse Koch i Eda Geina ne postoje, serija postavlja intrigantno i uznemirujuće pitanje. Povezujući izoliranog, mentalno poremećenog farmera iz Wisconsina s industrijaliziranim zlom nacističkog režima, serija istražuje kako se zlo širi i mutira. Možda nikada nećemo saznati je li "Vještica iz Buchenwalda" doista bila muza "Mesara iz Plainfielda", ali sama pomisao na to ostaje kao mračna fusnota u analima najgorih ljudskih zločina, podsjećajući nas na zastrašujuće odjeke koje jedno zlo može imati na drugo.