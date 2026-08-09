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STRAŠNO UBOJSTVO

Nazivali su je novom Marilyn Monroe, a njezina sudbina i 57 godina kasnije ledi krv u žilama

Piše Đurđica Sarjanović,
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Nazivali su je novom Marilyn Monroe, a njezina sudbina i 57 godina kasnije ledi krv u žilama
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Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
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Sharon Tate bila je na pragu velike karijere i čekala prvo dijete kada je postala žrtva jednog od najstrašnijih zločina u povijesti Hollywooda. Ubijena je na današnji dan prije 57 godina.

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Američka glumica i manekenka Sharon Tate tijekom 1960-ih godina privukla je veliku pozornost svojim izgledom, talentom i sve zapaženijim filmskim ulogama. Nakon niza pozitivnih kritika, mnogi su je mediji prozvali novom Marilyn Monroe te jednom od najperspektivnijih mladih glumica Hollywooda.

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Rođena je 24. siječnja 1943. godine u Teksasu. Već sa samo šest mjeseci pobijedila je na natjecanju ljepote za bebe, no roditelji nisu željeli graditi njezinu karijeru na dječjim izborima ljepote. Budući da je njezin otac zbog posla često mijenjao mjesto boravka, Sharon je do svoje 16. godine živjela u čak šest različitih gradova. Stalna preseljenja otežavala su joj sklapanje i održavanje prijateljstava.

U tinejdžerskim godinama ponovno se zainteresirala za natjecanja ljepote i planirala nastaviti tim putem. Međutim, obitelj se preselila u Italiju, gdje je Sharon dočekalo iznenađenje, već je bila prepoznata zahvaljujući naslovnici jednog časopisa. Ubrzo se s prijateljima prijavila za posao statistice u filmu "Hemingway's Adventures of a Young Man". Među brojnim statistima primijetio ju je glumac Richard Beymer, s kojim je tijekom snimanja započela ljubavnu vezu. Budući da je živjela u Veroni, sudjelovala je kao statistica i u nekoliko drugih filmskih projekata koji su se snimali u tom dijelu Italije.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Kasnije se sama vratila u SAD te roditeljima rekla kako želi nastaviti školovanje. Ipak, njezin pravi cilj bio je pronaći posao u filmskoj industriji. Zbog majčina živčanog sloma nakratko se vratila u Italiju, a krajem 1962. godine cijela se obitelj preselila u Los Angeles, gdje je Sharon ozbiljno krenula graditi glumačku karijeru.

Prvu značajniju filmsku ulogu dobila je 1965. godine u filmu "Eye of the Devil". Nakon završetka snimanja u Francuskoj otputovala je u London, gdje je upoznala redatelja Romana Polanskog. Uspješno je prošla audiciju za njegov film "The Fearless Vampire Killers", a tijekom suradnje među njima se razvila ljubavna veza. Vjenčali su se u siječnju 1968. godine.

Pravi proboj ostvarila je filmom "Valley of the Dolls", koji joj je donio veliku popularnost. Nakon toga pojavila se i u trileru "Rosemary's Baby", koji je režirao njezin suprug Roman Polanski. U to vrijeme njih dvoje slovili su za jedan od najpoznatijih i najpraćenijih holivudskih parova.

Foto: Imdb

Nakon završetka snimanja filma "12 + 1" u Italiji, Sharon se vratila u Los Angeles, gdje je s Polanskim živjela u unajmljenoj kući. Dok je redatelj boravio u Engleskoj dovršavajući novi projekt, Sharon je bila u visokom stupnju trudnoće, svega nekoliko tjedana prije poroda.

U noći 9. kolovoza 1969. godine, dok je bila osam i pol mjeseci trudna, brutalno je ubijena u vlastitom domu zajedno s troje prijatelja koji su se tada nalazili s njom. Kasnija istraga otkrila je da su zločin počinili pripadnici kulta kojim je upravljao zloglasni Charles Manson.

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Manson i članovi njegova kulta 1971. godine osuđeni su na doživotne zatvorske kazne zbog niza ubojstava. Charles Manson ostatak života proveo je iza rešetaka, gdje je preminuo 2017. godine. Tragična smrt Sharon Tate ostala je jedan od najmračnijih i najšokantnijih događaja u povijesti Hollywooda.

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