Ne mora biti princ na bijelom konju, ali me mora nasmijavati

Prva emisija je prošla odlično. Bez pogrešaka, bez drame. Zadovoljna jesam, ali istodobno svjesna da ima mjesta za popravak. Uvijek može bolje, počinje Jelena Pajić (33), nova zvijezda RTL-ova Informativnog programa.

Za kolegu Tomislava Jelinčića, s kojim vodi 'RTL Danas', ima samo riječi hvale, kao i za cijelu novu ekipu, te je sretna što može učiti od kolega, osobito kada se nakon 13 godina promijeni poslovna sredina.

Foto: RTL televizija

- Čovjek se navikne na rutinu, svoj radni stol, redakcija postane druga obitelj, no nisam mogla odbiti ovu priliku - priča voditeljica, kojoj su novi izazovi malo usporili radni tempo.

- Brzina je nešto niža i to me jako veseli. Čovjek može neko vrijeme funkcionirati u ne petoj nego šestoj brzini. Ali sve ima svoje granice. Tako da me novi raspored raduje; bit će vremena za koju kavu i druženje više, koncerte, ples, treninge... - ističe Jelena. Iako ustaje kasnije nego prije, i dalje očekuje dosta od sebe jer ono što joj je najbitnije je biti predan tome što radi i uvijek izvući maksimalno iz sebe, koji god posao radila.

- Dugo nisam imala naviku odgledati samu sebe nakon emisije u donedavnom rasporedu jer za to nije bilo prostora. No sad mi je to jedan od dnevnih zadataka. Zanima me kako izgleda emisija, što smo možda fulali, gdje smo mogli bolje, što dobro funkcionira kako bismo znali za ubuduće - govori. Karijeru je, priča, počela na HRT-u, na Radio Sljemenu, na drugoj godini kroatistike i fonetike.

Foto: RTL televizija Jelena je hrabro uplovila u nove informativne vode. Na parove vodi RTL Danas s Tomislavom Jelinčićem

- Svidio mi se radio i baš sam bila zadovoljna. Znalo je biti jako naporno i nije bilo lako studirati i raditi. Zato je diploma stigla jako kasno (smijeh). Na radiju sam bila svih ovih godina rada na Prisavlju, do zadnjeg dana. Televizija je ‘uletjela’ slučajno.

Redakcija ‘Dobrog jutra’ tražila je nekog tko bi uskakao umjesto kolege Frane Ridjana kad on ne bi mogao raditi kao reporter. Nekako je odluka na kraju pala na mene. Pružila mi se prilika i ja sam je iskoristila. Da mi je netko prije deset godina rekao što ću i gdje raditi, mislim da mu ne bih vjerovala - prisjeća se Jelena.

Foto: Privatni album U slobodno vrijeme jako voli kuhati, putovati (nedavno je posjetila Tajland), a najdraže joj je jutro početi uz kavu i knjigu

Anegdota iz tog vremena pamtit će nebrojeno, a uvijek se rado sjeti snimanja na Jarunu s braćom Sinković kad je s kolegom skliznula iz čamca i završila u vodi. Posljednjih mjeseci voditeljica uživa u salsi, puneći tako energiju za nove radne zadatke, a sa smiješkom se prisjeća sebe kao djevojčice koja je plesala sve - od ritmike i baleta do raznih plesova.

- Ples je oduvijek bio velik dio i velika uživancija mog života. Mama je plesala u Ladu, tata je svirao violinu i također bio u folkloru, tako da mi je glazba očito u krvi. Danas je tu salsa koja me oduševljava - govori voditeljica, koja i danas ima prijatelje koje je stekla kao djevojčica tijekom odrastanja u Sesvetama.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Djetinjstvo mi je bilo veselo i razigrano. Neko simpa društvo koje se družilo u školi, a kasnije i vani oko škole, po livadama i na igralištima. Bilo je baš lijepo - priča.

Samozatajna voditeljica tajnovita je oko svog ljubavnog života, no otkrila nam je kakav muškarac može osvojiti njezino srce: 'Ne mora biti princ na bijelom konju, ali mora biti zanimljiv, pun interesa, ambiciozan, odlučan, siguran u sebe, zabavan, da me uspijeva nasmijati, pažljiv, komunikativan. To su kvalitete osobe koja mami osmijeh na moje lice'.