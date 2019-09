Ne može bez vježbanja: 'Bivši kaže da baš blistam u teretani'

Kaže bivši da sam najbolje sređena kad idem na trening. Evo, ne znam. Mora da blistam od sreće svaki put kad mi zaprijeti neka tjelovježba. Još prije par godina jedina asocijacija na teretanu i vježbu bila mi je patnja. Danas, mi je najdraži izvor zabave i zadovoljstva. Nisam vjerovala, ali ipak je moguće 💪❤

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Sep 20, 2019 at 3:28am PDT