Ne propustite praizvedbu kantate Ex ore creatura povodom značajne obljetnice

U povodu 800. obljetnice "Pjesme stvorova" sv. Franje Asiškog, u utorak 7. listopada u 20 sati u Bazilici sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu održat će se cjelovečernji koncert s praizvedbom kantate Ex ore creatura - Hvalospjev bratstva svega stvorenoga, skladatelja i orguljaša Milana Hibšera.

Na koncertu će nastupiti Zbor Bazilike sv. Antuna Padovanskog i Komorni zbor Ivan Filipović, pod ravnanjem dirigenta Gorana Jerkovića. Uz praizvedbu Hibšerove kantate, program obuhvaća djela od romantičkog korala Antona Brucknera i duhovne lirike Vinka Sitarića, preko bogatog orguljskog jezika Anđelka Klobučara i anglikanskog moteta Charlesa Villiersa Stanforda, do meditativne duhovnosti Arva Pärta, elegičnog lirizma Samuela Barbera i suvremene angloameričke koralne tradicije Juliana Wachnera.

Kantata Ex ore creatura donosi suvremeni glazbeni odraz vizije sv. Franje, u kojoj su čovjek i priroda nerazdvojno povezani. Snaga zborskih glasova, bogatstvo orkestralnih boja i orguljski idiom pretaču se u hvalospjev stvorenome, prizivajući svijet u kojem su Sunce, Mjesec, Voda, Oganj i sama Zemlja shvaćeni kao braća i sestre - djelo jednoga Stvoritelja. Posebnu dimenziju večeri daje i jubilej Milana Hibšera, koji ove godine obilježava 20 godina službe rezidencijalnog orguljaša Bazilike sv. Antuna Padovanskog.

Foto: PROMO

- Ex ore creatura nastala je iz dubokog dijaloga s tekstom sv. Franje, ali i iz dugogodišnje suradnje s izvođačima koji su svojim glasovima i muzikalnošću oblikovali moj skladateljski izraz. Ona je i osobni hvalospjev životu, stvorenju i zajedništvu - ističe autor.

"Pjesma stvorova" (Cantico delle creature), jedno od najvećih ostvarenja kasnih godina života sv. Franje Asiškog, ostaje trajna inspiracija zbog svoje univerzalne poruke. Smatra se prvim književnim djelom s poznatim autorom pisanim na talijanskom jeziku, a vizija prirode kao duhovnog bratstva, koju je svetac nosio i u potpunoj sljepoći, u suvremenom glazbenom jeziku dobiva novu snagu i izraz.

Ulaz na koncert je slobodan.