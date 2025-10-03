Obavijesti

Show

Komentari 0
Pjesme stvorova

Ne propustite praizvedbu kantate Ex ore creatura povodom značajne obljetnice

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ne propustite praizvedbu kantate Ex ore creatura povodom značajne obljetnice
3
Foto: PROMO

Koncert će se održati u utorak u Bazilici sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu, a donosi nova glazbena tumačenja "Pjesme stvorova", uz sudjelovanje Zbora bazilike sv. Antuna i Komornog zbora Ivan Filipović

U povodu 800. obljetnice "Pjesme stvorova" sv. Franje Asiškog, u utorak 7. listopada u 20 sati u Bazilici sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu održat će se cjelovečernji koncert s praizvedbom kantate Ex ore creatura - Hvalospjev bratstva svega stvorenoga, skladatelja i orguljaša Milana Hibšera.

Na koncertu će nastupiti Zbor Bazilike sv. Antuna Padovanskog i Komorni zbor Ivan Filipović, pod ravnanjem dirigenta Gorana Jerkovića. Uz praizvedbu Hibšerove kantate, program obuhvaća djela od romantičkog korala Antona Brucknera i duhovne lirike Vinka Sitarića, preko bogatog orguljskog jezika Anđelka Klobučara i anglikanskog moteta Charlesa Villiersa Stanforda, do meditativne duhovnosti Arva Pärta, elegičnog lirizma Samuela Barbera i suvremene angloameričke koralne tradicije Juliana Wachnera.

Kantata Ex ore creatura donosi suvremeni glazbeni odraz vizije sv. Franje, u kojoj su čovjek i priroda nerazdvojno povezani. Snaga zborskih glasova, bogatstvo orkestralnih boja i orguljski idiom pretaču se u hvalospjev stvorenome, prizivajući svijet u kojem su Sunce, Mjesec, Voda, Oganj i sama Zemlja shvaćeni kao braća i sestre - djelo jednoga Stvoritelja. Posebnu dimenziju večeri daje i jubilej Milana Hibšera, koji ove godine obilježava 20 godina službe rezidencijalnog orguljaša Bazilike sv. Antuna Padovanskog.

Foto: PROMO

- Ex ore creatura nastala je iz dubokog dijaloga s tekstom sv. Franje, ali i iz dugogodišnje suradnje s izvođačima koji su svojim glasovima i muzikalnošću oblikovali moj skladateljski izraz. Ona je i osobni hvalospjev životu, stvorenju i zajedništvu - ističe autor.

"Pjesma stvorova" (Cantico delle creature), jedno od najvećih ostvarenja kasnih godina života sv. Franje Asiškog, ostaje trajna inspiracija zbog svoje univerzalne poruke. Smatra se prvim književnim djelom s poznatim autorom pisanim na talijanskom jeziku, a vizija prirode kao duhovnog bratstva, koju je svetac nosio i u potpunoj sljepoći, u suvremenom glazbenom jeziku dobiva novu snagu i izraz.

Ulaz na koncert je slobodan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Udaje se Tia Jurčić: Pokazala je spektakularni prsten i potvrdila zaruke s NBA zvijezdom
TREĆA SREĆA

Udaje se Tia Jurčić: Pokazala je spektakularni prsten i potvrdila zaruke s NBA zvijezdom

Njeno srce osvojio je Kenny Smith, američki sportski komentator i bivša NBA zvijezda, a sretne vijesti Tia je objavila na Instagramu
Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Potpuno se promijenila, pogledajte kako danas izgleda!
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Potpuno se promijenila, pogledajte kako danas izgleda!

Senjanka je u popularni show ušla s čak 146 kilograma, a na finalnom je vaganju došla do impresivnih 89 kilograma. Iako je nakon snimanja bilo posustajanja te je prošla 'stotku', vratila se zdravim navikama i treninzima
Sjećate se nje? Renata Šapina nas je zabavljala u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
PROMIJENILA SE

Sjećate se nje? Renata Šapina nas je zabavljala u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Brođanka se u showu 'Ljubav je na selu' okušala dvaput. Tamo je otkrila kako ne radi i da uživa u tome, a nakon showa počela se baviti sadržajem na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025