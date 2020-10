Ne sramim se estetskih zahvata, mislim da je to u redu. Sretno sam zaljubljena već pet godina

Već je prošlo godinu dana otkad smo otkrili Zagrepčanku Kristinu, osebujnu djevojku sa štanda. Otkrila nam je kako je za nju izgledala protekla godina, ali i kako se nosi sa slavom

<p>Nisam još za udaju, a ni za djecu, premlada sam za takvo nešto. Želim uživati u mladosti i baviti se medijskim poslovima, govori nam <strong>Kristina Penava</strong> (22), poznatija kao<strong> Kristina Mandarina</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kristina Mandarina 'otkrivena' je prije godinu dana</strong></p><p>Prošlo je nešto više od godinu dana otkad se proslavila dok je prodavala voće na štandu pored Zagreba. Kaže da joj je tih godinu dana brzo proletjelo.</p><p>- Na početku nisam ni bila svjesna što se dogodilo, ali kako je vrijeme prolazilo, snalazila sam se te navikla na medijsku pažnju i pozornost - rekla je.</p><p>A medijske pažnje definitivno nije nedostajalo u njezinu životu.</p><p>- Svašta se tu odvijalo, spotovi, gostovanja, snimanje reklama... - pohvalila se.</p><p>No bez obzira na sve, ova osebujna djevojka govori da se ne osjeća kao celebrity.</p><p>- Niti imam potrebu za tim. Jednostavno, uvijek pokušavam biti svoja - iskrena je.</p><p>Kaže da se, unatoč slavi, nije nimalo promijenila. Da je još ona ista prodavačica sa štanda...</p><p>- I to znaju sve moje bližnje osobe. Bez obzira na slavu i medijsku pozornost, uvijek se trudim biti ono što jesam. Uvijek nasmijana, pozitivna i prije svega iskrena osoba - poručila je.</p><p>Možda se nije karakterno promijenila, no njezin fizički izgled je sad nedvojbeno drukčiji u odnosu na prije.</p><p>Nedavno je poželjela imati 'mačkasti' pogled, a želju joj je ispunio estetski kirurg <strong>Matija Miletić</strong>, prenio je 'RTL Exkluziv'.</p><p>- Operacija je efektna, nije bolna. Kristina je dobila svježinu, povišene obrve i blago ukošene oči - rekao je doktor Miletić.</p><p>Mandarina nije skrivala oduševljenje novim licem. Prešetavala se ordinacijom i rezultat provjeravala u ogledalu.</p><p>- Ajme, ja sam prezadovoljna. Mačkasti pogled sam godinama htjela - rekla je Zagrepčanka.</p><p>Popularne 'mačkaste' oči, kažu estetski stručnjaci, nisu djelo prirode. Za takav pogled potreban je angažman kirurga, a proslavila ih je <strong>Melania Trump</strong> (50), prva dama SAD-a.</p><p>Najpoznatija prodavačica mandarina nedavno se na Instagramu pohvalila novom fotografijom na kojoj, kaže, nema šminku, filtere i photoshop.</p><p>- Ne sramim se estetskih zahvata, mislim da je to sasvim u redu, naravno, sve u granicama normale - smatra Kristina, a potom dodaje: 'Volim držati do izgleda i njege lica'.</p><p>Bitno joj je da je sama sebi zadovoljna.</p><p>- Jer ako se ja osjećam dobro u svojoj koži i zračim pozitivom, i drugi će me takvu primijetiti i doživljavati - objasnila je.</p><p>Osvrnula se i na ljubavni život.</p><p>- Sretno sam zaljubljena već pet godina - otkrila je.</p><p>Ne zna se koji je muškarac osvojio njezino srce, no priznaje nam što nju može osvojiti.</p><p>- Privlače me osobe koje su iskrene, pozitivnog stava i razmišljanja. Nije mi bitan izgled koliko unutarnje osobine - rekla je.</p><p>Pohvalila se kako je ljudi prepoznaju na ulici i najčešće traže da se fotografiraju s njom. Kristina, priča nam, ima potpunu podršku obitelji i prijatelja u svemu što radi.</p><p>- I na tome sam im zahvalna - ističe.</p><p>Na 'hejtere' se, kaže, ne obazire.</p><p>- Svjesna sam da će uvijek biti pozitivnih, a i negativnih komentara. Ja na to ne mogu utjecati, nekome se sviđam, a nekome ne. Sve je stvar ukusa - naglasila je.</p><p>Otkrila je da, kad god ima vremena, radi na štandu.</p><p>- To me najviše opušta i uživam u tom poslu. Mislim da ću raditi još dugo jer to je jednostavno moja najveća radost i najbolje se osjećam tad - iskrena je.</p><p>Nije tajna da ova djevojka voli brendirane krpice, što nerijetko pokazuje na društvenim mrežama.</p><p>- Volim kupiti neke skupocjene stvari isto kao i jeftinije. Ne znam koliko mjesečno trošim na odjeću, ali sve što kupujem, kupujem s razlogom i potrebom - objasnila je.</p><p>Upitali smo je boji li se starenja.</p><p>- Ne bojim se, sve je to za ljude, ljudska priroda i život - smatra.</p><p>Za kraj nam je rekla kako ni za čim u životu ne žali.</p><p>- Mislim da se sve stvari dogode u životu s razlogom i da iz njih treba izvući ono najbolje - zaključila je Mandarina za kraj našeg razgovora.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S KRISTINOM MANDARINOM:</strong></p>