Ne sviđaju se svima sastojci za Željanino jelo u 'Večeri za 5': 'Nedostaje glavna namirnica...'

Grafičarka i pomoćna kuharica Željana Bavčević dolazi iz Klisa, a ekipu će ugostiti u svom domu u naselju Veliki Bročanac. Obožavateljica je 'Večere za 5' te se prijavila jer ju je zanimalo kako proces snimanja izgleda iza kamere. Nije naodmet, otkrila je, i da tijekom tjedna drugi kuhaju za nju. Pobožna je i velika je vjernica, a velika ljubav su joj i kamioni te šleperi. Slika ulje na platnu, oslikava staklene boce, bavi se sportom i restaurira namještaj. Ljubiteljica je domaće dalmatinske hrane.

- Trenutno radim kao pomoćna radnica u kuhinji, inače volim voziti kamione, trenutno to ne radim zbog kćeri, zbog škole. Ljubav prema kamionima je odmalena, nemam situaciju koja bi me vezala na to, nego sam oduvijek fascinirana veličinom i zaljubljena sam u vožnju, sve mi leži - ispričala je Željana.

- Sve donedavno, do prije tri godine, bila sam hodajuća nevolja. Ako bi me netko isprovocirao, loše bi to izgledalo i za mene i za drugoga. Imam kći od devet i sina od 17 godina. U našoj kući je Texas, kad smo sve troje na okupu - uvijek se viče. Sin je na mene, a malena je plaha i nježna, ona je promijenila moje srce i karakter - ispričala je.

- Slikanje me opušta, tad se isključim iz svjetovnog i uronim u svoj svijet. U prirodi nalazim inspiraciju za slikanje. Sunce, toplina, to mi život znači - dodala je. Nakon što se predstavila, domaćica je predstavila i namirnice od kojih će spraviti jela. Svoju večeru odlučila je spraviti od poriluka, kozica, tune, prošeka, limuna, čokolade i šumskog voća.

- Opet nema mesa - rekao je Ante.

- Vrijeme je za riblji dan, tunu više ljudi zna spremati - dodao je Martin.

- Prošek, limun, nedostaje glavna namirnica - zaključila je o popisu sastojaka Kristijana.

